Dueño de Milkaut e Ilolay: un gigante francés de los lácteos cierra una planta de quesos en el país

SANTA FE.- La láctea francesa Savencia Fromage & Dairy, tercera procesadora de leche en el país, que en 1990 desembarcó en la Argentina con la adquisición de las marcas de quesos Santa Rosa, Adler y Bavaria, y después amplió su porfolio con las empresas Milkaut (2011) e Ilolay (2023) , cerrará su planta elaboradora de quesos tybo en El Trébol, al oeste de la capital santafesina, previsto para el 31 de marzo de 2027.

Los primeros sorprendidos fueron los 54 empleados de la planta santafesina, que perteneció a Sucesores de Alfredo Williner, dueña de la marca Ilolay, radicada en Rafaela, cuando el pasado miércoles recibieron la información. LA NACION no pudo obtener información de la compañía, mientras fuentes del sector al tanto de la situación indicaron: “Es solo una cuestión de eficientización y concentración de procesos en mayor productividad, nada vinculado a achique de negocio u otra situación”.

En tanto, con el propósito de resolver rápido la situación, y mientras espera que se confirme el interés de algún interesado en esa planta, la empresa presentó distintas opciones para los empleados, como retiros voluntarios o indemnizaciones, además de la posibilidad de continuar trabajando en otras instalaciones de Savencia en Las Parejas y Rafaela, según trascendió.

Otra alternativa podría surgir en una reunión que las partes interesadas –empresa, trabajadores y el gobierno santafesino– concretarán esta semana en Rosario; podría ser la venta de esas instalaciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y el valor del producto.

Al respecto, en el sector gremial no existe confirmación de la convocatoria para ese encuentro ni de las gestiones para buscar por la vía de la venta una eventual solución al futuro de esa fuente de trabajo. “Todavía no hay nada”, aclaró en diálogo con LA NACION el delegado de la Asociación Trabajadores de la Industria Láctea Argentina (Atilra) en esa planta, Jorge Álvarez.

Sin embargo, se reconoció que la principal expectativa de Atilra y del municipio es encontrar un comprador que mantenga abierta la fábrica. El propio Álvarez dijo a la prensa local que Savencia manifestó su disposición a que potenciales inversores analicen las instalaciones. “Nosotros apuntamos a que la fuente de trabajo se siga sosteniendo, por lo tanto que se pueda vender” , sostuvo Álvarez.

Por su parte, la médica e intendente de El Trébol, Natalia Paola Sánchez, admitió el impacto que generó en toda la comunidad el anuncio del cierre de la exWilliner Ilolay, pero reconoció que “hay interesados en quedarse con la fábrica” de lácteos, aunque no ofreció precisiones.

“Estamos trabajando para que la planta vuelva a funcionar, que una empresa la compre y que se reactive”, dijo a la prensa local. Y añadió: “Sin dudas que es una noticia que nos conmueve como sociedad porque la fábrica tiene raíces, tiene historia en El Trébol; porque son fuentes de trabajo, son 54 familias afectadas”, resaltó. En tanto, en la empresa no hubo ampliación del anuncio.

Sin embargo, trascendió que la decisión de cerrar la planta santafesina se habría adoptado como consecuencia de determinadas limitaciones operativas y estructurales, aunque se aclaró que no existen problemas financieros ni económicos.

Al parecer, en la reunión con funcionarios provinciales y trabajadores, Savencia fundamentará su decisión y explicará las razones, algunas vinculadas con estándares internacionales de operatividad, por las cuales decidió anunciar el cierre al final del primer trimestre del año próximo. Actualmente, en El Trébol, la firma gala procesa diariamente 130.000 litros de leche para la producción exclusiva de queso tybo, tanto para el mercado interno como para la exportación.

Según pudo saber este medio, estaría en evaluación trasladar esa producción a la planta de Colonia Nueva, cerca de Humboldt, 65 kilómetros al oeste de esta capital.

Fuente: La Nación