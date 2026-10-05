El crimen del ex rugbier Federico Martín Aramburú: Loïk Le Priol apeló su condena a 26 años

Diez días después de su condena a 26 años de reclusión por el asesinato del ex rugbier argentino Federico Martín Aramburú en París, Loïk Le Priol ha decidido recurrir el veredicto, según se ha sabido este lunes a través de una fuente cercana a la investigación.

El ex militar de las fuerzas especiales de la Marina francesa, de 32 años, decidió reanudar el pulso judicial. Lo hizo tres días después de su cómplice, Romain Bouvier , y tras agotar el plazo establecido.

Se abre así un nuevo capítulo judicial.

Los abogados no han querido hacer declaraciones por el momento. Tres días antes, Bouvier -condenado a 19 años de prisión por " tentativa de homicidio "- había hecho lo mismo.

El juicio, celebrado en París del 7 al 25 de septiembre, se centró principalmente en el grado de responsabilidad de los dos hombres y en la cuestión de la premeditación.

En la noche del 18 al 19 de marzo de 2022, tras un altercado en la terraza de un bar del bulevar Saint-Germain (VI distrito), Bouvier abrió fuego en cuatro ocasiones contra "Fede", alcanzándole en el costado y en un muslo.

Menos de un minuto después, Le Priol vació a su vez el cargador sobre la víctima: seis disparos en cuatro segundos en la columna. Dos de ellos resultaron mortales.

Aunque reconocieron los disparos y su responsabilidad en la muerte del padre de familia de 42 años, ambos negaron siempre cualquier intención homicida, alegando miedo o secuelas de un síndrome de estrés postraumático.

Los abogados de Loïk Le Priol argumentaron “una alteración del discernimiento” e, incluso”, la legítima defensa”, dado que su cliente había recibido varios golpes de Martín Aramburú y de Shaun Hegarty, su ex compañero de rugby y socio comercial aquella noche trágica, que celebraban juntos la firma de un gran contrato.

Tras tres semanas de deliberaciones, el jurado terminó aceptando su versión de los hechos en lo relativo a la premeditación.

Esto no impidió que condenaran a ambos hombres a penas muy cercanas a las solicitadas por el fiscal general por asesinato (es decir, homicidio con premeditación), quien había pedido 27 y 20 años de prisión.

Por tanto, Loïk Le Priol y Romain Bouvier serán juzgados de nuevo por otro tribunal de lo penal, compuesto por un jurado y magistrados diferentes.

Este segundo juicio abordará los hechos y los elementos del caso desde el principio.

Para la defensa, el objetivo de la próxima vista será, en particular, desmarcarse de la imagen ideológica de ambos hombres , presentada ante el tribunal en primera instancia.

"Si bien, desde un punto de vista jurídico, los móviles racistas o ideológicos nunca fueron admitidos -como es evidente y afortunado-, la etiqueta definitiva y sin matices de ideología de ultraderecha ocupó casi más tiempo en los debates que el análisis de los hechos mismos, creando una imagen de maldad en la que se los encasilló ", lamentó el abogado de Romain Bouvier, Hugues Vigier.

Al mismo tiempo la apelación es un arma de doble filo. Mientras que el primer tribunal dictaminó homicidio y tentativa de homicidio, el siguiente podría perfectamente considerar la premeditación y recalificar los hechos como asesinato y tentativa de asesinato, delitos castigados con la cadena perpetua.

Condenado por tentativa de asesinato, Romain Bouvier apeló dos días atras mientras Le Priol dudaba. Maduró su decisión durante una semana.

"Es una apelación total, tanto sobre la culpabilidad como sobre la pena", explicó Vigier.

Su cliente, que ahora tiene 35 años, niega cualquier intención homicida desde el inicio del procedimiento.

Aunque los hechos de " tentativa de asesinato " por los que compareció ante el Tribunal de lo Penal de París ya fueron recalificados en el veredicto, el acusado apunta a que se vuelvan a recalificar.

Esta vez como "violencia con armas que causó una incapacidad laboral total superior a ocho días".

"Está dispuesto a aceptar la pena máxima prevista, pero no por algo que no hizo", añadió el abogado Vigier.

Los condenados disponían de un plazo de diez días para pronunciarse, es decir, hasta este lunes 5 de octubre.

Periodista,

Fuente: Clarín