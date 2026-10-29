Altura de los ríos en la Argentina, según Prefectura: esta es la situación y los niveles de alerta hoy, jueves 29 de octubre

La Prefectura Naval Argentina informó este jueves 29 de octubre que distintas estaciones de los ríos Paraná, Iguazú y Paraguay permanecen por encima de sus umbrales hidrométricos de evacuación , aunque con comportamientos diferentes: mientras algunas muestran descensos, otras se mantienen estacionarias o continúan en crecimiento.

El Registro del Estado de los Ríos también identifica puntos en alerta sobre el Paraná y el Uruguay. Las mediciones corresponden a distintos horarios y períodos de comparación, por lo que las variaciones deben leerse según cada estación. Las categorías consignadas describen el estado hidrométrico y no constituyen, por sí solas, una confirmación de evacuaciones de habitantes.

En el río Paraná, Libertador registró 16,28 metros a las 10 , con una baja de cuatro centímetros en dos horas. Pese al descenso, la altura permanece por encima de los 14,50 metros de alerta y de los 15,50 metros establecidos como umbral de evacuación.

También en descenso, Itatí marcó 8,09 metros , un centímetro menos que dos horas antes, frente a un nivel de evacuación de 7,50 metros. En Paso de la Patria , la medición alcanzó los 7,69 metros , con una caída de dos centímetros en el mismo período y por encima del umbral de evacuación de siete metros.

En la ciudad de Corrientes , el registro de las 10 fue de 7,36 metros , dos centímetros menos que a las 4. Allí, la alerta se ubica en 6,50 metros y la evacuación, en siete metros.

Otras estaciones permanecen sin cambios, pero también superan sus valores de evacuación. Barranqueras presentó 7,22 metros a las 8 , frente a un umbral de 6,50 metros, mientras que Bella Vista registró 6,45 metros a las 10 , por encima de los 6,40 metros fijados para esa categoría.

En cambio, Goya y Reconquista continúan en crecimiento . Goya alcanzó los 5,77 metros , con un incremento de un centímetro en dos horas y un umbral de evacuación de 5,70 metros. Reconquista llegó a 5,60 metros , también con una suba de un centímetro en dos horas, frente a un nivel de evacuación de 5,30 metros.

El parte de Prefectura identifica a Santa Ana, Ituzaingó y Esquina en estado de alerta , aunque con distintas tendencias.

En Santa Ana , la altura fue de 9,33 metros a las 10 , sin variaciones en dos horas. El valor supera ligeramente el umbral de alerta de 9,30 metros y permanece por debajo del de evacuación, de 9,80 metros.

Ituzaingó registró 3,95 metros a las 8 , después de bajar cinco centímetros en dos horas. La estación tiene un nivel de alerta de 3,50 metros y uno de evacuación de cuatro metros.

Por su parte, Esquina se mantuvo en 5,19 metros a las 10 , por encima de los cinco metros de alerta y por debajo de los 5,40 metros de evacuación.

Entre los puntos que todavía no alcanzaron la alerta se destaca La Paz , con 5,75 metros a la medianoche y una suba de dos centímetros en 12 horas. Su umbral de alerta está fijado en 5,80 metros.

Más al sur, Paraná y Santa Fe registraron 4,25 metros , con aumentos de dos y un centímetro, respectivamente, en 12 horas. Ambas permanecen por debajo de sus niveles de alerta: 4,70 metros en Paraná y 5,30 metros en Santa Fe. Rosario , en tanto, se mantuvo en 3,83 metros , frente a un umbral de alerta de cinco metros.

En el río Iguazú, la estación Iguazú alcanzó 28,41 metros a las 10 , con una baja de nueve centímetros en dos horas. El registro continúa por encima de los 28 metros del umbral de evacuación y de los 25 metros de alerta. En Andresito , en cambio, la altura fue de 4,70 metros a la medianoche, tras descender un metro en 12 horas, por debajo de los 10,50 metros de alerta.

Sobre el río Paraguay, Las Palmas e Isla del Cerrito figuran por encima de los niveles de evacuación y con alturas estacionarias . Las Palmas registró 7,32 metros a las 10 , frente a un umbral de siete metros. Isla del Cerrito marcó 7,97 metros a las 6 , por encima de los 6,80 metros establecidos para evacuación.

En Formosa , el Paraguay presentó 5,47 metros , con una suba de dos centímetros en 12 horas, todavía por debajo de los 7,80 metros de alerta.

En el río Uruguay, Paso de los Libres permanece en alerta , con 8,03 metros a las 10 y sin cambios en dos horas. Sus umbrales son de 7,50 metros para alerta y de 8,50 metros para evacuación.

Otras estaciones de ese río muestran descensos. Santo Tomé registró 10,43 metros , con una baja de 58 centímetros en 12 horas, por debajo de los 11,50 metros de alerta. Concordia se mantuvo en nueve metros a las 6 , frente a un umbral de alerta de 11 metros.

En el Delta del Paraná, las estaciones relevadas permanecen por debajo de sus respectivos niveles de alerta. Tigre registró 1,30 metros , con una suba de diez centímetros en 12 horas y un umbral de alerta de 3,30 metros.

Zárate alcanzó 1,14 metros , tras aumentar 29 centímetros en 24 horas, mientras que Campana marcó 0,80 metros , con un incremento de diez centímetros en 12 horas. En ambos casos, la alerta está establecida en 2,20 metros.

En el Río de la Plata, Buenos Aires presentó 1,01 metros a la medianoche , sin cambios en 12 horas y por debajo de los 3,30 metros de alerta. La Plata registró 0,83 metros , con una suba de tres centímetros en ese período, frente a un umbral de alerta de 2,50 metros.

Fuente: La Nación