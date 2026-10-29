Se aproximan 72 horas de lluvias y tormentas fuertes, con mejoras transitorias, y máximas que podrían trepar hasta los 27°C: las zonas afectadas

Las lluvias y las tormentas marcarán un período de inestabilidad sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluida la Ciudad y el conurbano bonaerense . El escenario previsto entre el miércoles y el viernes combina precipitaciones intermitentes, posibles chaparrones fuertes y mejoras temporarias que no significarán el final del mal tiempo.

El cambio se desarrolla dentro de una masa de aire cada vez más húmeda, con temperaturas máximas de entre 23°C y 27°C . Esa combinación favorecerá una sensación de ambiente cálido y pegajoso, especialmente antes de cada chaparrón, mientras un sistema de lento desplazamiento prolonga las condiciones inestables durante varios días.

Según Meteored , el responsable de este período es una baja presión en altura que avanza lentamente sobre el este de la Argentina . El sistema favorece la formación de nubes de tormenta y afecta a gran parte del territorio bonaerense, con alcance sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A diferencia de un fenómeno que se desarrolla cerca de la superficie, esta baja presión se ubica en la atmósfera media, a varios kilómetros de altura. Desde allí, facilita el ascenso del aire cálido y húmedo de las capas inferiores, un proceso que contribuye al desarrollo de precipitaciones.

Su desplazamiento lento explica la persistencia de la inestabilidad. En lugar de atravesar la región en unas pocas horas, el sistema mantiene su influencia durante varias jornadas, con alternancia de sol, nubosidad y lluvias.

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El pronóstico publicado el miércoles 28 ubicó el aumento de la inestabilidad sobre el AMBA a partir de media tarde de esa jornada, con el período más probable de actividad hacia el final de la noche y la madrugada del jueves . Para ese tramo no se descartaban chaparrones fuertes de manera puntual.

La previsión contempla que las tormentas se presenten de forma intermitente durante la última parte del miércoles y la primera del jueves. Luego aparece una mejora temporaria , dentro de un período que todavía conserva condiciones favorables para nuevas precipitaciones.

El viernes se perfila como otra jornada de lluvias y tormentas. Aunque también podría registrar pausas, los eventos previstos para ese día serían más persistentes que los del primer tramo del episodio .

Durante los próximos días, las temperaturas mínimas se ubicarán entre 14°C y 17°C , mientras que las máximas oscilarán entre 23°C y 27°C . La presencia de humedad hará que el ambiente se sienta cálido y pegajoso, sobre todo en las horas anteriores a las lluvias.

El paso de alguna tormenta puede provocar descensos puntuales de temperatura. Sin embargo, esos cambios serían breves y los valores se recuperarían rápidamente, de acuerdo con la previsión.

Hacia el fin de semana se espera una ventana más extensa de buen tiempo, con ambiente soleado . La mejora no abarca necesariamente todo el sábado y el domingo: el primero podría comenzar con algunas precipitaciones y el segundo podría terminar con un nuevo desmejoramiento.

Fuente: La Nación