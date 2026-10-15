Agredieron al móvil de LN+ en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía

La cobertura de LN + de la protesta de este jueves frente al Congreso por la Quinta Marcha Federal Universitaria corrió riesgo cuando la cronista Carla Ricciotti fue agredida por manifestantes mientras realizaba una transmisión en vivo desde el lugar de los incidentes, por lo que debió ser resguardada por militantes de izquierda.

Según relató la propia periodista ante las cámaras, recibió en medio de los disturbios el impacto de un objeto en la cabeza. “Me acaban de tirar con algo. Me lo tiraron en la cabeza. ¿A vos te parece bien que me tiren basura?” , expresó visiblemente alterada durante la cobertura.

Fuente: La Nación