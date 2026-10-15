General Lavalle se prepara para la 10.ª Fiesta de la Mujer Rural: habrá cabalgata, destrezas criollas y shows gratuitos

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El secretario de Turismo, Cultura y Educación de General Lavalle, Nicolás Toucedo, habló con CNM Radio sobre los preparativos para la celebración en Paraje Pavón. La programación incluye actividades tradicionalistas, más de 70 puestos, elección de la reina y un cierre musical con Damaris. La realización dependerá de las condiciones climáticas.





En diálogo telefónico con CNM Radio, el secretario de Turismo, Cultura y Educación de General Lavalle, Nicolás Toucedo, brindó detalles de la décima edición de la Fiesta de la Mujer Rural, que se desarrollará este fin de semana en Paraje Pavón. El funcionario señaló que, pese al tiempo inestable, la intención del Municipio es mantener la celebración según lo previsto.





“Hasta hoy tenemos la fiesta en pie”, afirmó Toucedo, quien explicó que los pronósticos consultados presentan distintas posibilidades, desde jornadas nubladas sin lluvias hasta alguna llovizna leve. Mientras tanto, se avanzará con el armado del escenario, la instalación de una carpa gigante y los preparativos generales.





El funcionario destacó que la fiesta ya ocupa un lugar importante en el calendario regional y que convoca a numerosos visitantes. Además de reconocer el trabajo de las mujeres rurales, la propuesta busca mostrar actividades y costumbres vinculadas con la vida de campo.





“Es una de las fiestas que ofrecen algo distinto”, sostuvo Toucedo al referirse a las propuestas tradicionalistas, las cabalgatas y las destrezas criollas, entre ellas el ordeñe de una vaca, el tusado de un caballo y la esquila de una oveja.





Dos jornadas con entrada libre y gratuita





El programa comenzará el sábado por la mañana con una cabalgata tradicionalista por distintos puntos de Paraje Pavón, con el objetivo de que los visitantes conozcan lugares representativos de la localidad, como el boliche Pavón y el polo educativo.





Durante la tarde, alrededor de las 15, se realizarán las destrezas criollas. Una hora después, aproximadamente a las 16, comenzarán los espectáculos en el escenario, con una programación pensada para toda la familia y una variedad de géneros musicales.





Entre los artistas anunciados para el sábado se encuentran Hugo Coria, Carlos Orozco, La Nueva Era y El Rolex, en una jornada que recorrerá distintos estilos, desde el tango y el folclore hasta la cumbia, para cerrar con un baile popular.





El domingo, en tanto, la actividad comenzará a las 11 con el desfile tradicionalista por la avenida Juan Galo. Por la tarde, alrededor de las 14.30 o 15, se pondrá en marcha la programación artística, cuyo cierre estará a cargo de Damaris, prevista para presentarse cerca de las 21.





También se realizará la elección de la reina de la Fiesta de la Mujer Rural. Según informó Toucedo, ya hay más de seis postulantes inscriptas, que llevan tres meses preparándose para participar de la elección.





El secretario remarcó que todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.





Más de 70 puestos y propuestas para toda la familia





La celebración contará además con una importante participación de emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas. Toucedo adelantó que habrá alrededor de 70 puestos, además de una exposición de aves de raza, con ejemplares premiados en distintos certámenes, y animales de granja para que puedan conocer los visitantes.





El funcionario consideró que estas propuestas le dan una identidad particular a la fiesta y la distinguen de otras celebraciones de la región.





La fecha también coincide con el Día de la Madre, por lo que la organización espera que muchas familias aprovechen el fin de semana para acercarse a Paraje Pavón.





Cómo llegar y qué pasará si llueve





Para quienes se acerquen desde la región, Toucedo explicó que Paraje Pavón se encuentra frente a Mar de Ajó, sobre la Ruta 11. El acceso indicado es por la avenida Juan Galo, hasta la Garita 4, donde se encuentra la capilla San Cayetano; allí deberán doblar a la derecha para llegar al predio de la celebración.





Respecto de una eventual suspensión, el secretario reconoció que reprogramar un evento de estas características resulta complejo por la disponibilidad de los artistas y la participación de los puestos. No obstante, aclaró que la intención es realizar la fiesta este fin de semana siempre que las condiciones lo permitan.





“Tampoco vamos a hacer la fiesta bajo la lluvia”, expresó. En caso de que el clima impida su realización, el Municipio informará posteriormente una nueva fecha.





La décima Fiesta de la Mujer Rural volverá así a reunir tradición, cultura, música y reconocimiento al trabajo de las mujeres del campo, con una propuesta abierta a vecinos y visitantes de toda la región.





La información fue brindada por Nicolás Toucedo en una entrevista con CNM Radio.