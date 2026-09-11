Vivía en la indigencia con cuatro hijos y tres con discapacidad: La Justicia ordenó una ayuda económica mensual

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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó una medida que obliga al Estado bonaerense a brindar una asistencia económica mensual a una mujer en situación de extrema vulnerabilidad, madre de cuatro hijos, tres de ellos con discapacidad severa.

El caso comenzó en La Plata, cuando la mujer recurrió a la Justicia porque no podía garantizar las necesidades básicas de su familia. Según se acreditó durante el proceso, se encontraba en situación de indigencia, realizaba trabajos de limpieza cuyos ingresos resultaban insuficientes y no recibía ayuda económica del padre de sus hijos.

Además, uno de los niños tiene celiaquía y necesita una alimentación especial. La familia también percibía algunas prestaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo y beneficios vinculados con la discapacidad, pero los tribunales consideraron que esos recursos no alcanzaban para cubrir las necesidades esenciales.

La asistencia será equivalente al salario mínimo

Ante esta situación, la mujer presentó una demanda contra la Provincia de Buenos Aires para obtener una prestación económica.

En primera instancia, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata hizo lugar al reclamo y ordenó que la