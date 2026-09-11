Video: tres delincuentes intentaron robarle la camioneta a un hombre y se enfrentaron a tiros con la Policía en González Catán

Un feroz intento de robo derivó en una persecución y un enfrentamiento armado con la Policía en la localidad bonaerense de González Catán , partido de La Matanza. Como resultado del operativo, tres delincuentes fueron detenidos —dos de ellos heridos de bala— , mientras que un cuarto integrante de la banda logró darse a la fuga y es buscado intensamente.

El violento hecho ocurrió en la calle Conde al 6850, en el barrio Villa Dorrego. En ese lugar, la víctima, identificada como Pablo Gerez Sánchez , arribaba a su casa a bordo de su camioneta Volkswagen Suran blanca cuando fue sorprendido por cuatro delincuentes armados que se desplazaban en un Renault Fluence color champagne.

Los asaltantes descendieron del vehículo para exigirle la entrega de la Suran. Ante la resistencia del conductor, los ladrones lo agredieron brutalmente propinándole varios golpazos en la cabeza con el cañón de un arma de fuego , sin conseguir llevarse el auto.

La secuencia dio un giro dramático cuando un patrullero del área de Automotores de La Matanza que realizaba tareas de prevención por la zona advirtió la maniobra. Al percatarse de la presencia policial, los agresores abrieron fuego contra los efectivos, lo que desencadenó un intenso tiroteo en la calle.

A pesar de los tiros, los delincuentes subieron nuevamente al Renault Fluence e intentaron escapar a toda velocidad. Sin embargo, a pocas cuadras de distancia, en la intersección de las calles Conde y Varela, un móvil del Comando de Patrullas Sur logró interceptarlos en la huida tras un leve impacto frontal con la trompa del auto policial.

Tras acorralar al vehículo, los efectivos lograron reducir y aprehender a tres de los ocupantes, mientras que el cuarto delincuente logró escapar a pie y permanece prófugo.

Entre los detenidos, dos resultaron con heridas de arma de fuego sufridas durante el tiroteo . Axel Matías Morales (30) presentó un impacto de bala a la altura del abdomen; Dilan Ezequiel Núñez (18) sufrió dos heridas de arma de fuego, una en el brazo izquierdo y otra en la pierna derecha; y Thiago Ezequiel Montenegro (17) resultó ileso.

Los sospechosos heridos fueron asistidos por una ambulancia del SAME y posteriormente trasladados bajo custodia policial al Hospital Simplemente Evita (ubicado en el KM 32) para recibir atención médica. En tanto, el personal policial involucrado en el tiroteo resultó ileso.

En el lugar del hecho, los peritos de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires incautaron el auto en el que se movilizaban los asaltantes (el cual al momento no registraba pedido de captura) y secuestraron tres armas: una réplica de pistola 9 mm, un revólver calibre 22 corto sin numeración visible y una pistola Pietro Beretta calibre 22 (número 3413).

La causa quedó bajo la investigación de la Fiscalía de turno, que dispuso preservar la escena para las pericias correspondientes. El fiscal del caso no investigará el accionar de los policías, al certificar que actuaron en legítima defensa y en cumplimiento de su deber, por lo que tampoco dispuso el secuestro de las armas reglamentarias.

Fuente: TN