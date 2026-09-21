Victor Glover, astronauta de Artemis II: “Pilotar la nave Orion en el espacio fue un inmenso honor”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , recibió el pasado viernes 28 de agosto a los tripulantes de la misión Artemis II . El reconocimiento a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch , y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen , para otorgarles la Medalla de Honor Espacial del Congreso , ocurrió durante una ceremonia en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston .

Tras el reconocimiento, Glover sostuvo: “ Pilotar la nave Orion por primera vez en el espacio fue un inmenso honor , posible gracias a los años de arduo trabajo, dedicación y experiencia de innumerables personas que dedicaron su tiempo y talento a la misión

“Compartimos este reconocimiento con las miles de personas que nos lanzaron alrededor de la Luna y nos trajeron de vuelta a la Tierra sanos y salvos”, agregó según compartio el sitio oficial de la Nasa.

Para reconocer el trabajo de los astronautas y todo su equipo, Donald Trump expresó su agradecimiento: “Hoy estamos muy orgullos premiando Medalla de Honor Espacial del Congreso a la tripulación de Artemis II, por favor acompáñenme a premiar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch , y Jeremy Hansen , grandes personas, felicitaciones”

“Estos astronautas no lo hicieron solos, quiero felicitar a todos los ingenieros y científicos, todos los integrantes de la NASA que formaron parte del éxito de esta misión”, sumó.

Reid Wiseman, el comandante de la misión, manifesto tras el reconocimiento:“Fue el mayor honor de mi vida volar en la Integrity alrededor de la Luna con Victor, Christina y Jeremy. Que el presidente Trump esté aquí en el Centro Espacial Johnson de la agencia para homenajear a la NASA y a mi tripulación subraya la importancia de lo que nuestros equipos lograron”.

“Estoy ansioso por ver a mis amigos continuar este legado en Artemis III” , agregó.

En la misma línea, Christina Koch expresó: “ La respuesta a nuestra misión aquí en la Tierra superó con creces todo lo que habíamos imaginado y esperado . Agradecemos cada vez que recibimos noticias de quienes nos acompañaron en este viaje”

“Como miembros de este equipo que participó en esta misión compartida, aceptamos este premio para honrar a quienes lo hicieron posible, desde las fábricas hasta las salas blancas y los centros de control de misiones ”, sumó en sus agradecimientos la especialista en la misión.

Artemis II rompió un récord: la tripulación alcanzó los 406.771 kilómetros de distancia de la Tierra , superando la marca establecida por la misión Apolo 13 en 1970.

Gran parte de estas imágenes reflejan las seis horas en las que los astronautas recorrieron el lado oculto de la Luna, donde observaron una superficie marcada por impactos cósmicos y registraron destellos provocados por meteoritos .

Desde el Centro Espacial Johnson, científicos siguieron en tiempo real los datos enviados por la nave, en lo que representa el primer regreso de astronautas a las cercanías del satélite desde la era Apolo.

La misión no solo tuvo impacto visual. También incluyó una intensa agenda científica: los astronautas analizaron 35 puntos de interés geológico , entre ellos antiguos flujos de lava, grandes cráteres y zonas históricas como los sitios de alunizaje de Apolo 12 y 14.

Entre las formaciones destacadas se encuentran:

Además, uno de los momentos más emotivos fue la propuesta de nombrar dos cráteres: “Integrity” , en honor a la cápsula, y “Carroll” , dedicado a la esposa fallecida del comandante Wiseman. “Es un punto brillante en la Luna… y nos gustaría llamarlo Carroll” , expresó Hansen conmovido.

Fuente: La Nación