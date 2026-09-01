Una persona fue atropellada por el Tren Roca en Lomas de Zamora: hubo demoras y cancelaciones

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El Tren Roca operó con demoras y cancelaciones en tres de sus ramales debido a que una persona fue atropellada en la estación Lomas de Zamora. El accidente ocurrió este martes alrededor de las 17.

El incidente afectó varios ramales y generó una acumulación de pasajeros en la estación Constitución. Los servicios afectados, según pudo conocer TN, son los ramales Alejandro Korn, Bosques vía Temperley y Ezeiza.

El servicio se prestó por vías alternativas mientras se normalizaba la situación. Por el momento no hay información oficial sobre el estado de la persona atropellada.

Según la información relevada por TN desde el lugar, los siguientes trenes ya fueron cancelados:

Los pasajeros comenzaron a acumularse dentro y fuera de los molinetes de la estación Constitución , tratando de entender en las pantallas informativas cuál sería el próximo horario disponible para poder regresar a sus hogares. La incertidumbre sobre la normalización del servicio es el principal problema que enfrentan quienes dependen de estos ramales en el horario pico de la tarde.

Por el momento no hay información oficial sobre el estado de la persona atropellada ni sobre el horario estimado de restablecimiento del servicio normal.

Fuente: TN