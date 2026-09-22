Una mujer confesó haber dejado a su bebé en una caja de zapatos tras dar a luz

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Una mujer de 31 años fue señalada como la principal sospechosa de haber abandonado a su bebé recién nacida dentro de una caja de zapatos en Balneário Camboriú, Brasil. La pequeña fue encontrada el sábado 28 de noviembre de 2020.

Según la Policía, la mujer declaró que ese día comenzó a sentir fuertes dolores y dio a luz. Sin embargo, aseguró que creyó que había sufrido un aborto y, al advertir que la bebé estaba con vida, entró en pánico y la colocó dentro de una caja de zapatos que luego dejó en un contenedor de basura.

La propia sospechosa habría llamado posteriormente al servicio de emergencias para informar sobre la presencia de la bebé, aunque se habría identificado con otro nombre. La Policía la localizó y tomó declaración en la Delegación de Protección de Niños, Adolescentes, Mujeres y Adultos Mayores.

La mujer aseguró que se había enterado de su embarazo recién a mediados de septiembre y que no había realizado controles médicos. La Policía sospecha que habría intentado interrumpir el embarazo, aunque la investigación debía determinar las circunstancias exactas del nacimiento.

La bebé tenía aproximadamente 28 semanas de gestación al momento del nacimiento y fue asistida por los equipos de emergencia.