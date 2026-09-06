Una mamá pide ayuda mientras acompaña a su hija de 8 años internada en el Garrahan: “No tengo realmente un peso”

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Luisannis Vera es madre y sostén de sus dos hijas. Actualmente no puede trabajar porque permanece las 24 horas junto a Danielys, de 8 años, quien continúa internada en el Hospital Pediátrico Garrahan luego de atravesar una delicada complicación de salud.

Todo comenzó el martes 18, cuando Danielys presentó fiebre y fuertes dolores. En un primer momento, su mamá pensó que podía tratarse de una indigestión, pero los síntomas empeoraron durante los días siguientes.

El jueves, ante el aumento de la fiebre y el intenso dolor abdominal, Luisannis decidió llevarla de urgencia al hospital. Al día siguiente, la niña fue sometida a una intervención quirúrgica y posteriormente recibió el alta.

Sin embargo, pocas horas después de regresar a su casa, Danielys volvió a presentar fiebre y náuseas. Su madre tuvo que llevarla nuevamente al Garrahan, donde quedó internada y permanece actualmente, a la espera de su evolución y de nuevas indicaciones médicas.

Luisannis es el único sostén de sus dos hijas: una adolescente de 14 años y Danielys, de 8. La familia es oriunda del estado Bolívar, Venezuela, y actualmente reside en Argentina.

Para mantener a su hogar, la mujer trabaja como repartidora de delivery en moto y depende de los ingresos que genera diariamente. Pero desde que su hija quedó internada no puede salir a trabajar porque debe permanecer junto a ella.

Mientras toda su atención está puesta en la recuperación de Danielys, también comenzaron a acumularse otros gastos, como el alquiler, los servicios, las expensas y las necesidades cotidianas de sus hijas.

“Mi mayor preocupación es que soy madre y padre. Ellas dependen de mí y, al no poder salir a trabajar, se me complica muchísimo poder pagar el alquiler y los servicios”, contó Luisannis.

La prioridad de la mujer es que su hija pueda recuperarse, pero necesita ayuda para atravesar estos días y sostener económicamente a su familia mientras permanece en el hospital.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia a nombre de Luisannis Del Carmen Vera Luces.

CBU: 4530000800017911303504

Alias: 837212

Caja de ahorro en pesos: 1791130350

Entidad: Naranja X

Cualquier aporte puede representar una ayuda para esta familia mientras Danielys continúa con su recuperación y su mamá permanece a su lado.