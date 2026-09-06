Paso a paso: cómo desactivar Meta IA de WhatsApp fácil

La integración de Meta IA en WhatsApp despierta debates entre los usuarios de la Argentina. Si bien la función permite realizar consultas o crear imágenes, muchos prefieren prescindir de ella por motivos de privacidad , desinterés o simplemente para mantener una versión más sencilla de la aplicación. Aunque el sistema no admite una desinstalación total en el país, como ocurre en Europa, es posible minimizar su visibilidad y eliminar el acceso directo de la pantalla principal.

El asistente funciona como un contacto más, aunque su presencia incomoda a quienes priorizan una interfaz sin elementos añadidos. Para quitar el ícono azul de la lista de chats, los usuarios deben seguir este procedimiento técnico:

Tras completar estos pasos, el asistente dejará de aparecer entre las conversaciones activas . Para retomar el contacto con la inteligencia artificial en el futuro, solo basta con buscar su nombre en la lista de contactos o activar un nuevo chat mediante el botón situado sobre la barra de búsqueda. Esta medida garantiza que el usuario deje de ver el círculo azul en su pantalla de inicio.

Más allá de la preferencia estética, persisten inquietudes sobre el impacto de esta tecnología. Hay cinco razones críticas para evaluar su uso: el alto consumo energético necesario para procesar datos, la posible falta de precisión en las respuestas que ofrece, el potencial aumento de las distracciones cotidianas, la limitada originalidad en los contenidos generados y el riesgo de reducir la curiosidad humana al obtener respuestas inmediatas y automatizadas.

Sobre este último punto, la herramienta podría afectar la profundidad de los debates, especialmente en usuarios que cursan niveles educativos.

Respecto a la seguridad, Meta IA sostiene que sus funciones operan bajo protocolos estrictos . Según los expertos, el asistente asegura que “ los mensajes son confidenciales y no se comparten con terceros” , además de confirmar que no almacena interacciones previas ni accede al micrófono o a conversaciones externas.

WhatsApp insiste en que el cifrado de extremo a extremo protege la integridad de los datos , impidiendo que la empresa lea el contenido de los mensajes. A pesar de estas garantías oficiales, la desconfianza persiste en un sector del público que percibe la intrusión como una amenaza a su privacidad informática.

La elección de desactivar la herramienta responde, en última instancia, a una búsqueda por recuperar el control sobre las funciones activas del dispositivo personal. Con este método simple, la aplicación recupera su apariencia habitual y evita la presencia constante del asistente virtual en la gestión diaria de los mensajes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Fuente: La Nación