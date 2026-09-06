Colapinto se puso a llorar al analizar su carrera en el Gran Premio de Italia

A pesar de terminar noveno y sumar dos puntos, Franco Colapinto no pudo ocultar su frustración por una oportunidad que sintió al alcance de la mano en el Gran Premio de Italia. El piloto argentino, que llegó a ubicarse tercero en Monza, se quebró al analizar la carrera.

“Fue una carrera dura. Muy frustrante . Estoy triste por eso. Una gran carrera y un gran error”, expresó Colapinto entre lágrimas luego de la GP de Italia.

"DESAPROVECHÉ UNA OPORTUNIDAD MUY IMPORTANTE PARA EL EQUIPO Y PARA MI. APRENDER DE ESTO Y SEGUIR". La tristeza de Colapinto por el despiste que sufrió en Monza 🥺💔🇦🇷 ¡Arriba, Franco! 📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/P7eARA60Hj

“ Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Hay que aprender de esto y seguir”, añadió.

Tras haber clasificado en el séptimo lugar para el Gran Premio de Italia, el piloto pilarense avanzó hasta el tercer puesto pero rápidamente perdió el control de su Alpine y se despistó . Ese error lo hizo caer hasta el puesto 16, pero luego logró remontar la carrera y terminó noveno sumando dos puntos para Alpine.

La maniobra se produjo poco después de la reanudación de la competencia, que había sido interrumpida con bandera roja tras el fuerte accidente de Charles Leclerc . En ese momento, el argentino marchaba quinto y había logrado ganar terreno. Sin embargo, perdió el control de su monoplaza y se salió de pista. Aunque logró regresar rápidamente a la carrera, cayó hasta el 16° puesto y dejó escapar esa oportunidad.

Lejos de resignarse, Colapinto comenzó una recuperación sostenida y aprovechó el buen ritmo de su auto para avanzar posiciones. Superó a Carlos Sainz (Williams), Esteban Ocon (Haas) y Nico Hülkenberg (Audi), y volvió a meterse en la lucha por los puntos.

Incluso, logró hacer un doble adelantamiento a Gabriel Bortoleto (Audi) y Ollie Bearman (Haas), para ubicarse parcialmente en el decimo lugar. Inconforme y sabiendo de la potencia de su auto, también dio cuenta de Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y avanzó a la novena posición, a la caza del compañero del japonés, Arvid Lindvlad .

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto se despistó y bajó al 16° puesto en la carrera. ¡Increíble! 📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EDx9fQWOQt

Sin embargo, Colapinto no logró descontarle la diferencia al británico-sueco en el tramo final de la prueba y debió conformarse con la novena posición. El resultado, de todos modos, le permitió sumar dos puntos para el campeonato y aportar a una sólida actuación colectiva de Alpine, que también celebró el séptimo puesto de Pierre Gasly .

El corredor con este resultado alcanza 21 puntos en total después de sumar en siete carreras a lo largo de la temporada 2026; figura en el puesto 12 del Campeonato de Pilotos. En tanto, el francés Gasly, con las 6 unidades que recolectó este domingo, alcanzó los 41 puntos y está 10°.

La victoria del GP de Italia quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que protagonizó una destaca remontada en Monza. Tras partir desde el 19° lugar, se impuso y amplió su ventaja al frente del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

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Fuente: La Nación