Un pitbull atacó a una jubilada en Córdoba y los vecinos lo apuñalaron para frenarlo: la mujer está grave

Una jubilada de 82 años fue atacada por un pitbull en Córdoba y está grave. Para separar al perro de la víctima, los vecinos de la zona intercedieron para separarlos y lo apuñalaron .

El brutal episodio ocurrió este martes en el barrio Lomas Sur, en Villa Allende. La mujer tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital de Unquillo, donde permanece internada y bajo observación médica tras sufrir diversas fracturas y lesiones en las piernas .

El perro se habría escapado de la casa de sus dueños y se abalanzó sobre la víctima en plena vía pública. En medio de la desesperación por el ataque, la gente del barrio intentó intervenir para detener al animal, pero al no poder lograrlo, algunos de ellos lo agredieron con un arma blanca.

Además, según informó Info Villa Allende , el perro ya tenía un grave antecedente . En mayo de 2024, el pitbull había atacado a una mujer de 60 años y había mordido a su propio dueño .

Luego de aquel incidente, el animal fue judicializado y posteriormente fue restituido a sus propietarios . Ahora, con el nuevo ataque ocurrido, crece la preocupación entre los vecinos del barrio. En paralelo, las autoridades trabajan para determinar en qué circunstancias ocurrió el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso se sumó a otros episodios ocurridos con perros en la provincia de Córdoba . Hace poco menos de un mes, un nene de 2 años murió tras ser atacado por un pitbull dentro de una casa de Alta Gracia, mientras que una menor, también de 2 años, murió en el barrio Cabildo luego de ser mordida por dos dogos que pertenecían a sus tíos.

Fuente: TN