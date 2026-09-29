Antes de tirar las cajas de zapatos, mirá estas 7 ideas prácticas para reutilizarlas en casa

La mayoría de las personas, al comprarse un nuevo par de zapatillas o zapatos, suele guardar la caja durante un tiempo y, luego, la tira a la basura . De todas maneras, como tienen una forma rectangular y están hechas de un cartón resistente, existen múltiples maneras de reutilizarlas dentro del hogar .

Primero, es importante comprobar que estén limpias, secas y en buen estado . A continuación, con algunos cortes, divisores, pegamento o papel para decorar, pueden transformarse en elementos útiles para organizar distintos objetos o resolver varias tareas de manera sencilla.

Si se colocan pequeños separadores de cartón en la parte de adentro, se pueden guardar cargadores, auriculares, cables USB y distintos accesorios electrónicos sin que se enreden.

Con la base de una caja de zapatos, es posible crear compartimentos dentro de un cajón . Lo único que hay que hacer es cortarla en varias secciones para ordenar medias, ropa interior, cinturones o distintos accesorios.

Si están en buen estado, las cajas pueden funcionar como un espacio de almacenamiento para guardar facturas, recibos, apuntes, fotos o documentos que no se usan con frecuencia.

Otro uso útil es colocarlas dentro de un placar o debajo del lavamanos para separar cepillos, cremas, productos de higiene personal o repuestos. Sin embargo, en ambientes húmedos, es fundamental mantenerlas alejadas del agua .

Dentro de ellas se pueden guardar hilos, agujas, botones, cintas y tijeras . Para mantener todo separado, se pueden poner recipientes o divisores hechos con el mismo cartón.

Como si fuera poco, se pueden utilizar para guardar los juguetes de los chicos que suelen perderse con frecuencia. Además, es posible etiquetarlas o pintarlas para identificar con facilidad qué hay dentro de ellas.

Por último, pueden servir como un espacio seguro para guardar recuerdos , ya sean entradas de recitales, cartas, fotos u otros objetos chicos con valor sentimental. También es posible decorarlas con papel, tela o pintura para que adquieran un aspecto más personalizado.

En definitiva, con algunas modificaciones simples, es posible extender la vida útil de las cajas de zapatos y ayudar a mantener distintos sectores de la casa más organizados, sin la necesidad de comprar materiales u organizadores nuevos.

Fuente: TN