Un jugador de la Selección fue a una clase de pilates en Ituzaingó y sorprendió a la dueña del estudio: “Fue una alegría enorme”

Valentín “Colo” Barco aprovechó su paso por el país antes de la fecha FIFA para compartir una actividad con su pareja, Yaz Jaureguy. El futbolista del Chelsea y de la Selección Argentina visitó Esmeralda Wellness, un estudio de pilates ubicado en Ituzaingó, donde tomó una clase privada junto a su novia.

La visita había sido organizada previamente con Jaureguy, quien ya frecuenta el espacio. “Sabíamos previamente que vendrían en pareja. La clase la organizamos con su esposa Yaz y nos comentaron que ellos ya venían haciendo pilates en Londres, donde viven”, compartió Camila Ailen Serra, dueña del establecimiento, en un diálogo con TN .

La llegada del futbolista sorprendió a las instructoras . Según relató la responsable de Esmeralda Wellness, ambos se mostraron “súper amorosos y muy relajados” durante la clase y tuvieron una buena relación con la profesora que estuvo a cargo de la actividad.

El entrenamiento también tuvo un componente de pareja. Barco comentó que quería darle la posibilidad a Juareguy de “ganarle en algún deporte” . Lejos del ritmo de una práctica profesional de fútbol, la clase transcurrió de manera distendida y sin pedidos especiales.

La sesión se realizó fuera de la dinámica habitual del estudio, que ofrece clases privadas para quienes buscan mayor intimidad o una experiencia personalizada. “Abrimos especialmente una clase para ellos fuera de la dinámica habitual del estudio. Es un servicio que podemos ofrecer justamente para quienes buscan mayor privacidad o una experiencia más personalizada”, explicó la dueña.

En Esmeralda Wellness aseguran que suelen recibir a distintas celebridades y que mantienen especial cuidado sobre la privacidad de sus clientes. Por eso, la visita del futbolista no fue comunicada inicialmente . En este caso, sin embargo, decidieron compartir las imágenes y la anécdota con su comunidad.

“Nos dieron ganas de hacerlo porque él es una persona muy querida y nos pareció super lindo poder compartir este momento con nuestra comunidad”, señaló la responsable del espacio.

La elección del estudio también estuvo vinculada con la zona. Parque Leloir es uno de los lugares por los que la pareja suele moverse cuando está en Argentina y, según explicaron desde Esmeralda Wellness, ambos son conocidos y queridos por los vecinos .

Para el equipo del estudio, la visita significó además una experiencia especial. “Para nosotras también fue una alegría enorme que hayan elegido Esmeralda y que pudieran conocer la experiencia que buscamos brindar”, concluyó la dueña.

Fuente: TN