Murió una turista francesa de 29 años: quedó atrapada tras una avalancha mientras esquiaba en El Chaltén

Una turista francesa de 29 años murió este mediodía luego de quedar atrapada por una avalancha en el Cerro Crestón, en la zona del Lago del Desierto, cerca de El Chaltén .

Su compañero, también de nacionalidad francesa, fue rescatado con algunas lesiones y se encuentra fuera de peligro. Según informó La Opinión Austral , ambos esquiaban cuando se produjo el desprendimiento de nieve en una zona de alta montaña.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 de este martes. Tras recibir la alerta, se puso en marcha un intenso operativo de rescate con la participación de personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud .

Un primer grupo de búsqueda se dirigió hacia el sector afectado y luego se sumaron otros rescatistas que llegaron desde El Chaltén.

El operativo comenzó en el área del Lago del Desierto , ubicada a unos 35 kilómetros de El Chaltén. Desde allí, los equipos debieron continuar a pie hacia el lugar donde se produjo la avalancha , en un terreno de montaña con fuertes pendientes y condiciones complejas.

Después de varias horas de búsqueda, los rescatistas lograron localizar a los dos turistas que habían quedado atrapados por el desprendimiento.

Durante las maniobras confirmaron que la mujer había fallecido como consecuencia de la avalancha . Su compañero fue evacuado y trasladado para recibir atención médica. Según las primeras informaciones oficiales, se encuentra fuera de peligro. El cuerpo de la víctima ya fue trasladado hasta El Chaltén .

El hecho ocurrió en el Cerro Crestón , un sector de la cordillera cercano al Lago del Desierto y frecuentado para la práctica de esquí de montaña .

Se trata de una disciplina que combina travesías y ascensos por zonas de montaña, con recorridos que pueden incluir pendientes pronunciadas y sectores expuestos.

Las autoridades avanzan ahora con las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el desprendimiento de nieve que terminó con la vida de la turista francesa.

Fuente: TN