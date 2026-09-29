La oposición criticó el fallo de la Corte Suprema que eliminó el límite a la venta de tierras a extranjeros: “Vergonzoso”

Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que quita los límites a la venta de tierras a extranjeros , al poner en vigencia el artículo 154 del megadecreto 70/23 de inicios del gobierno de Javier Milei , diferentes diputados de la oposición criticaron la decisión del Máximo Tribunal de Justicia y lo calificaron como “ vergonzoso ” y “ escandaloso ”.

Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad de ese artículo, que derogaba la ley de Tierras establecida en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, tras una presentación de inconstitucionalidad realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

La Corte revocó el fallo tras concluir que la agrupación no contaba con la representatividad suficiente como para solicitar la suspensión del decreto presidencial. Indicaron los jueces de la Corte que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.

En redes sociales, no tardaron en aparecer las críticas hacia el fallo, en especial de voces opositoras a la administración libertaria. Uno de los primeros fue el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón , quien solicitó una sesión especial en la Cámara baja para tratar el tema. “Tras el fallo VERGONZOSO de la Corte Suprema es urgente que convoquemos a una sesión especial para Derogar el DNU 70/23″, dijo.

Tras el fallo VERGONZOSO de la Corte Suprema es urgente que convoquemos a una sesión especial para Derogar el DNU 70/23. No puede haber espacio para que justicia le de la espalda a las masivas movilizaciones populares en defensa de la ley de Tierras y la decisión del Senado en… pic.twitter.com/jRZMUh39K4

En ese sentido, añadió: “No puede haber espacio para que justicia le de la espalda a las masivas movilizaciones populares en defensa de la ley de Tierras y la decisión del Senado en el mismo sentido hace tan sólo algunas semanas”.

A su crítica se plegó el diputado de FIT Nicolás del Caño : “Una institución monárquica como la Corte Suprema, integrada por solo ¡3 personas!, revierte lo que millones logramos en las calles el 6 de agosto (...) Parece que a los cortesanos no les llegó la información de que el admirador de Thatcher ahora se hizo ‘malvinero’. Una farsa de quienes saquean y entregan todo. Como hicimos contra el 2x1 en beneficio de los genocidas, tenemos que derrotarlos en las calles".

Una institución monárquica como la Corte Suprema, integrada por solo ¡3 personas!, revierte lo que millones logramos en las calles el 6 de agosto. En un fallo escandaloso, deja vigente el artículo 154 del DNU 70/23 que deroga la Ley de Tierras, una medida que había sido declarada…

Por su parte, el diputado de Fuerza Patria Martín Soria expresó: “A meses de que el Pueblo y el Congreso dijeran NO a la ley de extranjerización del territorio de Milei, la Corte Suprema aparece para hacer lo que el gobierno no pudo. No quedan dudas, ésta Corte esta ocupada por empleados de los intereses extranjeros”.

Quien se manifestó también fue el diputado de Coalición Cívica Maximiliano Ferraro . “Mientras se lavan la cara con un proyecto de ley de “soberanía nacional”, van a extranjerizar la tierra estratégica de la Argentina sin límite alguno”, dijo y agregó: “La sociedad ya se expresó, y también lo hizo el Senado. Lo que no prosperó en el Congreso no pueden sostenerlo con un DNU. No lo podemos permitir. Tenemos que volver a salir todos a reclamar, pacíficamente, protección para la tierra y los recursos estratégicos de los argentinos. A nosotros, Diputados y Senadores, nos toca activar con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales para frenarlo”.

LA LEY DE TIERRAS NO PUEDE VOLARSE DE UN PLUMAZO Mientras se lavan la cara con un proyecto de ley de "soberanía nacional", van a extranjerizar la tierra estratégica de la Argentina sin límite alguno. La sociedad ya se expresó, y también lo hizo el Senado. Lo que no prosperó en… pic.twitter.com/hMxyUsH0gg

Leopoldo Moreau , de la bancada kirchnerista, tildó al fallo de “vergonzoso” y acusó a la Corte Suprema de “dar la espalda” a la soberanía nacional. “Habilita al gobierno de Milei a la venta indiscriminada y sin límites de ninguna naturaleza de territorio y de los recursos naturales de nuestro país. Para ellos, los excombatientes de Malvinas no tienen legitimidad para impulsar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo de un DNU que incluso ya tenía un rechazo parcial del Senado de la Nación”, sostuvo.

Además marcó que la Argentina atraviesa un momento “peligroso e inestable” y dijo que algunas potencias mundiales “han puesto el ojo” sobre la mitad del territorio nacional. “Todo esto ocurre en un momento peligroso e inestable, donde algunas potencias del mundo han puesto el ojo sobre lo que es la mitad del territorio nacional. El Gobierno festeja pero todo esto deja al desnudo que la supuesta preocupación de Milei y su secta por la soberanía de Malvinas es sólo una puesta en escena que, en todo caso, pretende sustituir en el territorio continental la hegemonía colonial de Gran Bretaña por la pretensión imperial de Estados Unidos que pretende extenderse desde el Ártico hasta la Antártida”, apuntó.

LA LEY QUE NO SALIÓ PERO EL FALLO QUE SI SALDRÁ. Así debería titularse el fallo vergonzoso con el que la Corte Suprema le da la espalda a la soberanía nacional y habilita al Gobierno de Milei a la venta indiscriminada y sin límites de ninguna naturaleza de territorio y de los…

En esta línea, el diputado Juan Grabois llamó a “voltear” el fallo de la Corte. “La lucha de todo un pueblo frena la entrega de la patria y vienen tres tipos que no votó nadie a tirar todo para atrás ¿esto es democracia?“, cuestionó.

También se manifestó Cecilia Moreau , de Unión por la Patria, que advirtió que la oposición intentará que se dé marcha atrás con el fallo: “Esto no va a quedar acá. El pueblo frenó el remate de nuestras tierras. Ahora la Corte pretende volver a habilitarlo. El Senado ya rechazó el DNU 70/2023. Diputados tiene que hacer lo mismo. La Argentina no se vende, la soberanía no se entrega”.

𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗡𝗢 𝗩𝗔 𝗔 𝗤𝗨𝗘𝗗𝗔𝗥 𝗔𝗖𝗔́ El pueblo frenó el remate de nuestras tierras. Ahora la Corte pretende volver a habilitarlo. El Senado ya rechazó el DNU 70/2023. Diputados tiene que hacer lo mismo. 𝗟𝗮 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗲. 𝗟𝗮…

Por último, la diputada Gabriela Estévez , también de Unión por la Patria, cruzó: “Milei derogó por decreto la ley que ponía límites a la extranjerización de nuestras tierras. Ahora la Corte dejó sin efecto el fallo que había frenado esa derogación. A los excombatientes los mandaron a Malvinas a defender la soberanía, hoy les dicen que no están legitimados para reclamar por ella ante la Justicia”.

Fuente: La Nación