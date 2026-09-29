El gobierno de Quintela regala “Chachos” en el stand de La Rioja de la Feria de Turismo

En la Feria Internacional de Turismo , que se celebra por estos en el predio de La Rural, el stand de la provincia de La Rioja convoca a los visitantes a participar de un juego. El objetivo y premio al mismo tiempo: recolectar la mayor cantidad posible de "Chachos", la cuasimoneda creada por Ricardo Quintela.

Videos tomados por los visitantes en la feria que circularon por redes sociales mostraron la máquina en la que los participantes se meten para formar parte del juego. Cuando se enciende, el fuerte viento que arroja un motor hace volar por el aire los "Chachos", mientras el participante intenta atraparlos. Cuando el tiempo se acaba, se lleva como premio los billetes que consiguió recolectar.

Paola Pugliese, subsecretaria de Turismo de La Rioja, habló con El Giornalista sobre esta iniciativa: "Nosotros trajimos este juego, donde la gente lo lleva como un souvenir, o cuando vaya a La Rioja, utilizarlo", comentó.

Los "Chachos" mantienen una paridad de 1 a 1 con el peso . Según la administración riojana, más de 800 comercios los aceptan dentro de su provincia y aseguran haber recibido consultas de locales en la provincia de Córdoba interesados en sumarse a su circulación.

Además de compras, sirven para pagar impuestos provinciales, tasas municipales y servicios estatales.

Hace poco más de un mes, el Gobierno de Quintela, inyectó a la economía provincial un total de 4000 millones de esta cuasimoneda para empleados de planta del Gobierno provincial, beneficiarios de programas o contratos estatales, jubilados de la Policía y del Servicio Penitenciario, empleados municipales.

Quintela se refirió al uso de los "Chachos" para su gestión luego de darse a conocer esta medida en el mes de agosto. En entrevista con Clarín , el mandatario calificó el uso de estos como una "herramienta financiera que nos permite oxigenar un poquito al pueblo riojano", y agregó: "Este instrumento va a permitir que las familias puedan tener un incremento del salario".

“El Chacho es un instrumento financiero que en La Rioja tuvo una aceptación total”, reivindicó Quintela en 2024. En ese momento fueron 12.032.341.000 los inyectados a la economía riojana. Además, la defendió como una medida para hacer frente a la baja de recaudación que atraviesa la provincia.

Sobre la iniciativa monetaria de La Rioja, en su cuenta de X, Javier Milei la había calificado como un "Plan Platita 2.0" , y criticó: "El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero".

PLAN PLATITA 2.0 El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero. Por eso íbamos a una hiper con más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza… https://t.co/Wyo10M4A9v

Fuente: Clarín