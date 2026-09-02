Un perito complicó a Pity Álvarez en el juicio por el crimen de un vecino: “La víctima tenía disparos en la cara”

El juicio contra Cristian Pity Álvarez por el asesinato de su vecino Cristian Díaz en Villa Lugano tuvo este miércoles una nueva audiencia. En el debate declararon varios especialistas clave en la causa, pero finalmente el debate se suspendió por una semana luego de que el cantante sufriera una descompensación.

Entre los seis testigos convocados estaban Cristina Angélica Bustos , médica del Cuerpo Médico Forense, quien realizó el informe de autopsia de Díaz . También Manuel Oscar Martín , licenciado en Criminalística; Melina Brenda Michel , técnica en balística; Mariela Biazoni Rolla , médica legista; el médico psiquiatra Esteban Toro Martínez y Silvina Guzmán , médica psiquiatra.

La primera testigo en hablar fue Michel, vía Zoom . Si bien se esperaba que aportara información vinculada con el análisis de las evidencias recolectadas en la investigación, solo aclaró que no conocía a ninguno de los involucrados y que solo se limitó a hacer el informe.

El segundo en prestar declaración fue Martín, quien especificó que no hubo distancias entre las vainas que quedaron luego de los disparos, situación que determina que “el tirador no se movió mucho del lugar”.

“La continuidad de los disparos me dicen que algo pasó, especialmente el de la boca y el pómulo son disparos mortales”, explicó.

Mariela Biazoni Rolla , médica legista, fue quien realizó el informe médico-legal de Pity al momento de su detención . Su declaración fue la tercera en la lista y estuvo relacionada con ese examen y con las condiciones que presentaba el músico cuando fue evaluado.

Sin embargo, la especialista no logró finalizar su relato debido a que el acusado se descompensó y fue trasladado al Hospital Fernández. A causa de ello, la audiencia se suspendió. El debate continuará el próximo lunes a las 11 y se espera que puedan contar la presencia del artista.

Ese día se espera la declaración de los profesionales que no lograron testificar, entre ellos el médico psiquiatra Esteban Toro Martínez , autor de un informe del Cuerpo Médico Forense incorporado al expediente. Su testimonio estará vinculado con las evaluaciones psiquiátricas realizadas.

También se aguarda el testimonio de Silvina Guzmán , médica psiquiatra del Cuerpo Médico Forense y actualmente retirada. La profesional también solicitó declarar por Zoom .

Fuente: TN