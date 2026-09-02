Pity Álvarez volvió a quedarse dormido en la quinta audiencia del juicio en su contra por el asesinato de un vecino

En una nueva audiencia del juicio en su contra, Cristian Pity Álvarez llegó encapuchado, saludó a la prensa y en cuanto entró a la sala de audiencias, se quedó dormido.

El músico permaneció en ese estado durante unos diez minutos y llegó a roncar fuerte mientras esperaba el comienzo de la jornada. Después se despertó y le acercaron un café. Además, una secretaria le dio una gaseosa.

Pero el sueño volvió a vencerlo instantes después. Cuando los jueces ingresaron a la sala y la audiencia comenzó, Pity volvió a quedarse dormido durante unos segundos. En ese momento también entraron los fotógrafos y las cámaras de televisión para registrar el inicio de la jornada.

La audiencia comenzó con la declaración de Melina Brenda Michel, técnica en balística , quien declaró de manera remota a través de Zoom .

Mientras la especialista arrancaba con su testimonio, Pity permanecía adormecido en la sala. La situación generó la intervención del presidente del tribunal, Gustavo Goerner , quien advirtió al abogado defensor Javier Baños por el estado del imputado. “ El debate debe realizarse en condiciones adecuadas ”, señaló el magistrado.

En ese momento, Goerner fue contundente: “ Si el testigo no puede mantenerse despierto por la situación que sea, puede retirarse ”. En ese sentido, agregó: “ No voy a permitir que el imputado ronque. No voy a permitir más la interrupción del debate ”.

Finalmente, pese a la advertencia del juez, la audiencia continuó con Pity presente en la sala .

Pity Álvarez llegó al juicio acusado por el homicidio de Cristian Díaz , ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional barrio Samoré, en Villa Lugano.

De acuerdo con la acusación, ambos hombres comenzaron una discusión que derivó en una pelea. En ese contexto, el músico habría sacado un arma de fuego que llevaba en el bolsillo de su campera y le habría disparado a la víctima en la cabeza .

La principal hipótesis establece que cuando Díaz cayó al piso, efectuó otros tres disparos antes de escapar.

Álvarez fue detenido pocas horas después y el peritaje determinó que Díaz murió como consecuencia de “lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna”.

En 2021, el inicio del juicio fue suspendido por primera vez. Luego se fijó una nueva fecha para 2023, pero el debate volvió a ser interrumpido debido al estado de salud mental del músico , que fue sometido a distintas evaluaciones realizadas por profesionales del Cuerpo Médico Forense y peritos designados por la defensa.

A comienzos de este año, el fiscal Sandro Abraldes solicitó la reanudación del proceso tras un informe elaborado por un equipo interdisciplinario de médicos y psicólogos, que concluyó que Álvarez contaba con las condiciones necesarias para afrontar un juicio oral.

Fuente: TN