Detuvieron al “hombre de las mil caras” en Puerto Madryn: es chileno, tenía 10 identidades y le habían prohibido entrar al país

En Puerto Madryn detuvieron a dos ladrones luego de que hicieran un boquete y robaran una joyería en el centro de la ciudad. Uno de los detenidos, de nacionalidad chilena, tenía 10 identidades y tenía prohibido el reingreso a la Argentina.

Las autoridades sospecharon de la verdadera identidad del imputado cuando les dijo un nombre a los efectivos policiales y, durante la audiencia ante el fiscal, dijo otro completamente distinto .

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la Joyería Lord, ubicada sobre 25 de Mayo al 155, en pleno centro de Puerto Madryn. Tres personas habrían intentado ingresar al comercio mediante un boquete, pero una alarma avisó a la policía y lograron detenerlos tras una persecución y operativo cerrojo .

De los delincuentes, solo atraparon dos; ambos quedaron detenidos y, tras la audiencia de control realizada este lunes, recibieron 30 días de prisión preventiva .

Según los investigadores, el hombre con múltiples identidades falsas habría robado en distintas localidades de la Argentina , como: Puerto Madryn, Bahía Blanca, Paraná, Concordia y Mar del Plata.

El funcionario fiscal involucrado en el caso, Gastón Alcucero , dialogó al aire con TN y describió cómo descubrieron la identidad real del imputado y cómo continuará la causa.

“Cuando fue detenido por la policía, dijo una identidad y en la audiencia dijo otra. Después, recibimos un informe de la Dirección Nacional de Migraciones sobre quién es el sujeto. Confirmaron que es chileno y su nombre es distinto al que presentó en la policía; en mayo de 2022 fue acusado por la Dirección y tiene una prohibición de reingreso permanente ”, afirmó el funcionario.

El informe de Migraciones permitió a los investigadores avanzar sobre la identidad del hombre y detectar que aparecía registrado con distintos nombres en diferentes jurisdicciones. Ahora buscan determinar si todos esos registros corresponden efectivamente a la misma persona y reconstruir su historial judicial.

La Justicia de Chubut pidió información a las autoridades de Chile para establecer si el sospechoso cuenta con antecedentes o si está vinculado con otros hechos delictivos en ese país. La investigación continúa en curso y los investigadores buscan identificar al tercer sospechoso que logró escapar.

Fuente: TN