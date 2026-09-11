Un feroz temporal provocó destrozos en Misiones: un muerto y graves daños con viviendas y galpones destruidos

Un fuerte temporal que se abatió este viernes a la tarde en la zona rural de San Pedro , en Misiones, provocó graves daños en al menos cinco viviendas y la muerte de un agricultor de 42 años que se encontraba en medio de una plantación de yerba mate cercana a su casa y al parecer no llegó a guarecerse a tiempo.

El fenómeno meteorológico, posiblemente un tornado, arrasó una franja de 300 metros desde el paraje Cruce Caballero hasta la zona de Piñalito Sur, y la Policía realiza un relevamiento para establecer si hubo más víctimas.

El hombre fallecido fue hallado tenido en el suelo de una plantación de yerba mate, no muy lejos de su vivienda, que quedó totalmente destruida por las fortísimas ráfagas de viento. Fuentes de la Policía dijeron que aún no está confirmada la identidad y tampoco las causas del deceso.

El fenómeno se produjo pasado el mediodía. El temporal, que arrasó con añosos árboles y las redes eléctricas de la zona, se inició en cercanías de Cruce Caballero, a la altura del kilómetro 1072 de la ruta nacional 14, y se extendió hacia la zona de Piñalito Sur.

Durante varias horas pobladores de la región estuvieron sin luz y sin los servicios de internet, telefonía o televisión por cable a raíz dela magnitud del temporal que con severas condiciones meteorológicas causó destrozos y dispersó escombros en campos de la zona rural misionera.

Ante ello, cuadrillas de las empresas de los servicios cuyos tendidos eléctricos fueron afectados trabajaban a lo largo de las rutas y caminos para reparar la caída.

La Policía de Misiones también envió varios equipos a la zona para establecer la magnitud del daño y coordinar la asistencia a los chacareros afectados por el temporal. La ausencia de señal de telefonía celular sumó una dificultad más a los equipos de rescate.

En principio fuentes policiales dijeron que se había contabilizado al menos 22 viviendas y seis galpones completamente destruidos en la zona agrícola del norte provincial.

La zona destruida está a sólo siete kilómetros de Tobuna , zona rural que fue arrasada por un tornado F4 el 7 de septiembre de 2009 , provocando la muerte de once personas y cientos de animales de granjas, además de arrasar con plantaciones, forestaciones y selva.

El gobierno provincial también activó sus operativos de emergencia y asistencia a las familias afectadas por el fenómeno meteorológico dado que entre la noche del jueves y el mediodía de este viernes fueron varias las localidades que estuvieron bajo lluvia y soportando fuertes vientos.

Estamos acompañando a las familias misioneras afectadas por las condiciones climáticas severas que afectaron a la provincia en las últimas horas. Seguimos en contacto con los intendentes, relevando cada situación y llevando la asistencia necesaria, principalmente en las zonas de… pic.twitter.com/ALUsHbUQJE

En ese marco, el gobernador Hugo Passalacqua destacó en las redes sociales los operativos con los que se mantienen "en contacto con los intendentes, relevando cada situación y llevando la asistencia necesaria, principalmente en las zonas de Puerto Piray, Eldorado, Montecarlo, El Soberbio y Colonia Delicia".

Además, las cuadrillas de la empresa estatal Energía de Misiones trabajan para recuperar el servicio en las zonas donde hubo daños.

Otro fuerte temporal de viento y lluvia afectó al paraje Villa Unión, cerca de San Antonio, provocando la caída de ocho postes de alta tensión, dejando a toda la zona sin energía eléctrica.

En esa región, los bomberos habían pedido a la población evitar salir de sus casas si no fuera estrictamente necesario ante las alertas de granizo y tormenta que estaban vigentes desde la mañana.

En la noche del jueves fue la ciudad de Eldorado , a 200 kilómetros de Posadas, la que sufrió los embates de un temporal de viento, lluvia y granizo. El fenómeno también golpeó en la localidad de Puerto Piray.

En Eldorado se reportaron cerca de 150 viviendas afectadas por la voladura de techos y varios autos fueron dañados por la caída de árboles y postes de la red eléctrica. Este viernes, algunos sectores todavía no contaban con energía y el servicio de agua potable era limitado.

La Oficina de Prevención ante Desastres Naturales de Posadas (OPAD) anunció que a partir de este sábado habrá una mejora generalizada en las condiciones meteorológicas en toda la provincia. Para este sábado se espera cielo con nubosidad variable pero sin lluvias; mientras que para el domingo se anuncia buen tiempo, con posibilidades de algunos chaparrones aislados en la zona Norte, además de un leve descenso de temperatura.

Fuente: Clarín