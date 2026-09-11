“Violento”: Germán Martínez cruzó a un exdiputada radical por vestir de cucarachas a referentes del peronismo con IA

El jefe de bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez , cruzó este viernes a la exlegisladora radical Soledad Carrizo por haber compartido una imagen creada con Inteligencia Artificial donde vistió a referentes del peronismo como cucarachas .

“Qué feo esto, Soledad. Te conocí en Diputados y nunca pensé que podías tener mensajes tan violentos y discriminatorios ”, manifestó Martínez mediante un posteo en X.

“Pero bueno, la gente cambia... O a veces exagera para congraciarse con alguien . Prefiero quedarme con esa diputada trabajadora con la que muchas veces logramos acuerdos importantes”, agregó.

En su publicación, la exdiputada y actual vocal en el Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) le apuntaba al peronismo, en especial al sector cordobés, por pretender que hubo un cambio en el espacio cuando en realidad, según su visión, “son los mismos de siempre”.

“Les quieren hacer creer a la gente que son un peronismo diferente. Pero son los mismos de siempre : [ Martín ] Llaryora , [ Sergio ] Massa , [ Juan ] Schiaretti , [ Alejandra ] Vigo y compañía. La única diferencia es que uno ayudó a hundir un país y los otros llevan décadas haciendo lo mismo con Córdoba. Podrán cambiar el discurso, pero el modelo ya lo conocemos ”, manifestó Carrizo.

La exdiputada hizo alusión al g esto de confluencia que exhibió el peronismo en Córdoba el martes último en el marco del acto homenaje al fallecido exgobernador José Manuel de la Sota , donde se reunieron referentes provinciales del espacio, el massismo y el kicillofismo.

Llaryora y el diputado Schiaretti fueron los representantes del peronismo cordobés, mientras que por el lado del Frente Renovador estuvo Massa, acompañado por Cecilia Moreau . Del ala de Axel Kicillof dijo presente el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco .

La dirigente del Frente Renovador Tania Kyshakevych , también le salió al cruce a Carrizo. “¿En qué te has convertido, Sole? De ser una diputada radical respetada, alguna vez una promesa política para Córdoba, a convertirte en la Leila Gianni cordobesa . Qué lástima , Sole. Cuidado con terminar como ella", manifestó, en referencia a la concejal que renunció días atrás a La Libertad Avanza .

Por otro lado, hubo otros que criticaron la imagen al considerar que la representación de personas como cucarachas fue un recurso utilizado por la propaganda nazi en el siglo pasado, en ese caso, con los judíos. “ Deshumanizar al adversario político para luego exterminarlo es lo que hacían los nazis”, advirtió el periodista Diego Iglesias .

“Elegiste la palabra (la imagen) que la historia ha dejado reservada para justificar una masacre . Es la palabra exacta que utilizó la Radio Mil Colinas llamando inyenzi (cucarachas) a los tutsis antes de que 800.000 fueran asesinados a machetazos en cien días en Ruanda. También es el registro de la propaganda nazi que convertía al judío en alimaña , en Ungeziefer, para que exterminarlo pareciera higiene y no crimen”, comentó, por su parte, el politólogo Lucas Romero .

Y agregó: “Cuando llamás cucaracha a un rival no estás siendo dura ni provocadora: estás eligiendo palabras que en la historia humana fueron utilizadas para preparar el terreno de la eliminación física . Lamentable”, concluyó.

Fuente: La Nación