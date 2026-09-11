Un joven de 30 años murió atropellado por un colectivo en una esquina de la avenida Santa Fe

Un hombre de 30 años murió este viernes a la mañana atropellado por un colectivo de la línea 152 que circulaba por la avenida Santa Fe entre las calles Suipacha y Carlos Pellegrini, en el barrio de Retiro.

Según fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuando la ambulancia llegó al lugar constató que el joven ya no tenía signos vitales . En tanto, el chofer del colectivo fue asistido por lesiones leves.

Desde la Policía de la Ciudad le indicaron a Clarín que el accidente ocurrió cerca de las 9:20 en la avenida Santa Fe al 900. Una vez que llegaron al lugar, los efectivos confirmaron que la víctima fue embestida por un interno de la línea 152 cuando cruzaba la senda peatonal.

Según se puede ver en un video que compartió el SAME, el impacto fue del lado derecho del colectivo. De hecho, el vehículo terminó con el parabrisas roto.

La Policía instaló un gazebo de resguardo y se investigan cuáles son las causas que provocaron el trágico accidente que provocó la muerte del joven.

A su vez, el SAME indicó que aplicará el procedimiento "Factor Humano" al chofer para analizar su conducta u omisiones.

A causa de este operativo, durante la mañana del viernes se registraron demoras en la zona y recomendaron tomar vías alternativas.

Fuente: Clarín