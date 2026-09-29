Un custodio de la ministra Monteoliva fue atacado a tiros y se enfrentó con dos motochorros

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Un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina, integrante de la División Seguridad y Custodia y destinado a la protección de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue atacado a tiros durante un intento de robo en González Catán, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, cuando el policía, de 61 años, circulaba en un Toyota Etios por Gallardo al 800. Según la investigación, dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta Yamaha lo interceptaron y comenzaron a dispararle.

Uno de los proyectiles impactó contra el vidrio del lado del conductor. Ante el ataque, el efectivo tomó su arma reglamentaria y respondió a los tiros. Durante el enfrentamiento recibió un disparo en el hombro y fue trasladado a un centro médico, aunque se encuentra fuera de peligro.

Los dos presuntos delincuentes también resultaron heridos. Uno recibió un impacto de bala en la espalda, mientras que el otro fue llevado por familiares al hospital Simplemente Evita, donde los médicos constataron que tenía cinco heridas de arma de fuego.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Descentralizada N°2, junto con efectivos de la Comisaría 2ª Sur de González Catán.

El episodio se suma a otros casos recientes que involucraron a policías federales que realizaban tareas como conductores de aplicaciones de viajes. La semana pasada, un subinspector de la PFA fue baleado durante un robo en San Justo y permanece internado en el Hospital Churruca. Días antes, otro efectivo había herido a un adolescente durante un intento de robo en Avellaneda.