Pidió dos pizzas y bebidas en El Cuartito y gastó $120.800: El ticket se viralizó

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Un ticket de consumo de la reconocida pizzería porteña El Cuartito se viralizó en redes sociales luego de que un cliente compartiera el comprobante de una compra realizada el 13 de septiembre. El gasto total fue de $120.800 e incluyó tres variedades de pizza y distintas bebidas.

La operación fue registrada a las 15.25 y correspondió a una factura B a consumidor final. Entre los productos figuran dos sifones de soda, una Sprite de 350 mililitros y un agua saborizada H2O.

La mayor parte del gasto estuvo concentrada en las pizzas. El cliente pidió una media fugazzeta grande y una media mozzarella grande, ambas por $26.250, además de una mozzarella con jamón por $48.500.

En total, las pizzas representaron $101.000 de la cuenta, mientras que las bebidas sumaron otros $19.800: $9.800 por los dos sifones y $5.000 por cada una de las otras bebidas.

El comprobante no registra cargos adicionales diferenciados por servicio de mesa, propina, postre o café. También discrimina $20.965,29 correspondientes al IVA contenido.

El ticket identifica al establecimiento como El Cuartito S.A. y consigna la dirección de avenida Corrientes 423, en la Ciudad de Buenos Aires. La imagen del comprobante comenzó a circular en redes y generó comentarios sobre el costo de comer en una de las pizzerías tradicionales de la ciudad.