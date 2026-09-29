Condenaron a seis años de cárcel a un joven acusado de abusar de una compañera durante un viaje de egresados en Bariloche

Un tribunal de Chaco condenó a seis años de prisión a un joven acusado de abusar sexualmente de una compañera durante el viaje de egresados a Bariloche , en octubre de 2024.

La sentencia fue dictada por unanimidad y los jueces consideraron probado que la adolescente, que tenía 17 años al momento del hecho, había expresado su negativa a mantener relaciones sexuales, pero el acusado avanzó de todos modos.

El fallo, que se conoció en las últimas horas y fue difundido por La Gaceta , fue firmado por los jueces Sergio Damián Pichetto, César Ignacio Lanfranchi y Marcos Rafael Burgos , después del juicio realizado entre el 5 y el 7 de agosto. La resolución todavía no está firme.

En paralelo, la familia de la víctima inició una demanda civil contra Travel Rock S.A. por $547.921.752,76 , al considerar que la empresa incumplió obligaciones vinculadas con el cuidado y la seguridad del contingente durante el viaje.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 5 de octubre de 2024 , cuando el grupo de estudiantes se encontraba en Bariloche. La víctima y el condenado eran compañeros de colegio y formaban parte del mismo curso.

De acuerdo con lo establecido por el tribunal, la adolescente manifestó que no quería mantener relaciones sexuales , pero esa negativa no fue respetada.

La defensa, en cambio, sostuvo durante el juicio que el encuentro había sido consentido.

Sin embargo, los magistrados rechazaron esa versión y consideraron que las pruebas incorporadas a la causa permitían probar que el acusado continuó con el encuentro pese a la oposición expresada por la joven.

Entre las pruebas que los jueces consideraron relevantes estuvieron los mensajes y audios que la adolescente envió a su hermana pocas horas después del episodio.

Según los fundamentos de la sentencia, en esas comunicaciones la joven relató lo sucedido y explicó que había expresado su negativa. El tribunal destacó además la coherencia de su relato en los aspectos centrales durante las distintas instancias del proceso.

Los jueces también analizaron el consumo de alcohol durante aquella noche. Sin embargo, señalaron que no se había acreditado que esa circunstancia hubiera anulado por completo la capacidad de decisión de la adolescente.

Para el tribunal, el punto central no estuvo en el grado de intoxicación , sino en que la víctima había manifestado su rechazo y esa voluntad no fue respetada.

Uno de los principales argumentos de la defensa estuvo relacionado con los exámenes médicos realizados después del hecho. Los estudios no detectaron lesiones corporales ni genitales. El tribunal descartó que esa circunstancia pudiera interpretarse como una señal de consentimiento.

En los fundamentos, los jueces remarcaron que el consentimiento debe existir durante todo el acto y puede retirarse en cualquier momento.

También señalaron que la ausencia de gritos, lesiones o resistencia física no permite concluir, por sí sola, que una relación sexual haya sido consentida.

Las evaluaciones psicológicas realizadas posteriormente fueron consideradas para analizar las consecuencias que el hecho tuvo sobre la adolescente, aunque los jueces aclararon que no fueron usadas como prueba directa de la autoría.

Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado siete años de prisión , mientras que la querella había pedido ocho. La defensa, en tanto, reclamó que se aplicara el mínimo previsto por la ley.

Finalmente, el tribunal impuso seis años de prisión , el mínimo legal correspondiente al delito por el que fue condenado.

Para determinar la pena, los jueces tuvieron en cuenta la gravedad del daño, pero también la ausencia de antecedentes penales, la juventud del condenado y su situación familiar y laboral.

Además, ordenaron mantener las medidas de protección para la víctima: una prohibición de acercamiento y contacto y la prohibición de salida del país para el condenado.

En tanto, la familia de la adolescente inició una causa en el fuero Civil y Comercial de Chaco contra Travel Rock S.A.

El reclamo asciende a $547.921.752,76 y contempla distintos conceptos, entre ellos incapacidad, daño moral y psicológico, tratamientos de salud, pérdida de oportunidades y daño punitivo.

En la demanda, la familia sostiene que la empresa habría incumplido obligaciones relacionadas con el cuidado y la seguridad de los estudiantes durante el viaje. Entre otros puntos, cuestiona los cambios de habitaciones y la circulación de los adolescentes sin los controles que, según plantea, deberían haberse implementado.

También cuestiona la respuesta que se dio después de la denuncia . Según la presentación judicial, la adolescente y sus familiares fueron trasladados a otro alojamiento, mientras que el acusado permaneció junto al resto del contingente.

La familia pidió además que la empresa informe quién es su aseguradora de responsabilidad civil .

Fuente: TN