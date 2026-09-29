Fotos íntimas, acoso y supuestos “trabajos de brujería”: la grave denuncia de una mujer a su compañero de pádel en Misiones

Un hombre fue detenido en Misiones tras la denuncia de una mujer de 37 años que lo acusó de acoso y de enviarle imágenes íntimas. La víctima, que compartía la práctica de pádel con el sospechoso, relató que desde julio empezó a recibir mensajes de contenido amoroso y comunicaciones que, según su relato, se volvieron cada vez más insistentes e intimidatorias.

La mujer se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú y detalló que, aunque al principio decidió no denunciar , la situación se agravó cuando los mensajes cambiaron de tono.

Según su testimonio, empezó a recibir mensajes desde un número desconocido en los que le aseguraban que el hombre le había realizado supuestos “trabajos de brujería” . También recibió fotos íntimas que, de acuerdo con su denuncia, pertenecerían al acusado.

Ante la insistencia del acusado, la mujer decidió recurrir a la Justicia. En su presentación relató la secuencia de hechos y señaló que algunos de los mensajes que recibió tenían un carácter intimidatorio.

A partir de la denuncia se inició una investigación para determinar quién estaba detrás de las comunicaciones y establecer si las imágenes enviadas efectivamente pertenecían al hombre señalado.

Así, entre las primeras medidas judiciales, se ordenó un allanamiento en la casa del hombre , donde la policía secuestró un teléfono celular y una CPU.

Los dispositivos fueron incorporados a la causa y serán sometidos a peritajes . Los investigadores buscarán analizar las comunicaciones, archivos almacenados y otros datos que puedan aportar información sobre el caso.

El expediente busca determinar si el hombre estuvo efectivamente detrás de los mensajes recibidos por la mujer y si las fotos íntimas fueron enviadas desde dispositivos vinculados con él.

También resta establecer quién usó el número desconocido desde el cual la denunciante recibió los mensajes relacionados con los supuestos “trabajos de brujería” .

La causa sigue en curso y los resultados de los peritajes serán clave para determinar la responsabilidad del acusado y avanzar en la investigación.

Fuente: TN