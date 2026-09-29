Detuvieron a dos hombres por la muerte de un adolescente de 16 años en Salta

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas por su presunta participación en la muerte de un adolescente de 16 años en la localidad salteña de Las Lajitas. La víctima fue identificada como Gustavo Ferreyra Gómez, quien había sido encontrado sin vida el domingo en una propiedad rural, en inmediaciones de un canal.

El hallazgo ocurrió mientras la familia buscaba al joven. La Policía y la Fiscalía intervinieron en el lugar y realizaron distintas pericias para determinar qué había ocurrido. El cuerpo fue trasladado a Salta, donde se practicó la autopsia.

A partir de los primeros avances de la investigación, la Brigada de Investigaciones realizó varios allanamientos durante la madrugada y detuvo a dos hombres, ambos mayores de edad y oriundos de la zona. Además, se secuestraron elementos que podrían ser importantes para esclarecer el caso.

El fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, dispuso que los sospechosos sean imputados provisoriamente por el delito de homicidio criminis causa , una figura que contempla la pena de prisión perpetua. La Fiscalía continuará con las medidas para establecer cómo ocurrió el fallecimiento y qué responsabilidad tuvo cada uno de los detenidos.

Mientras avanza la causa, la familia de Gustavo atraviesa horas de profundo dolor y reclama justicia. Sus allegados y vecinos de Las Lajitas también se sumaron al pedido para que se esclarezca la muerte del adolescente.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron prudencia en el tratamiento y difusión de la información debido a que la víctima era menor de edad.

Fuente: TN