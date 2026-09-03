Un comerciante fue asesinado a puñaladas tras una discusión por una ojota

El comerciante Rodolfo Ítalo Rafael Freire da Silva, de 39 años, fue asesinado a puñaladas alrededor de las 4 de la madrugada de este domingo 30 de agosto, en la calle São Sebastião, en el centro de Caruaru, Brasil.
La víctima se encontraba junto a su hijo, de 14 años, cuando fue atacada. A pesar de intentar defenderse, sufrió heridas que fueron fatales y murió en el lugar.
Según el relato inicial del adolescente ante la Policía, Rodolfo habría pisado accidentalmente la ojota de un desconocido y dañado el calzado. El hombre le habría exigido que pagara por el daño, pero como no tenía dinero en efectivo y la víctima contaba con el monto en su cuenta bancaria, comenzó a buscar a una persona conocida que pudiera recibirle una transferencia y entregarle el dinero en efectivo.
Durante el trayecto, la discusión habría comenzado nuevamente y el sospechoso atacó a Rodolfo con un cuchillo. La cantidad de puñaladas será determinada una vez finalizadas las pericias.
El sospechoso ya fue identificado y es buscado por la Policía Civil y la Policía Militar. Las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de testigos serán analizados para determinar con precisión cómo ocurrió el crimen.
Luego de las pericias, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Caruaru.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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