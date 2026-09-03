Un comerciante fue asesinado a puñaladas tras una discusión por una ojota

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El comerciante Rodolfo Ítalo Rafael Freire da Silva, de 39 años, fue asesinado a puñaladas alrededor de las 4 de la madrugada de este domingo 30 de agosto, en la calle São Sebastião, en el centro de Caruaru, Brasil.

La víctima se encontraba junto a su hijo, de 14 años, cuando fue atacada. A pesar de intentar defenderse, sufrió heridas que fueron fatales y murió en el lugar.

Según el relato inicial del adolescente ante la Policía, Rodolfo habría pisado accidentalmente la ojota de un desconocido y dañado el calzado. El hombre le habría exigido que pagara por el daño, pero como no tenía dinero en efectivo y la víctima contaba con el monto en su cuenta bancaria, comenzó a buscar a una persona conocida que pudiera recibirle una transferencia y entregarle el dinero en efectivo.

Durante el trayecto, la discusión habría comenzado nuevamente y el sospechoso atacó a Rodolfo con un cuchillo. La cantidad de puñaladas será determinada una vez finalizadas las pericias.

El sospechoso ya fue identificado y es buscado por la Policía Civil y la Policía Militar. Las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de testigos serán analizados para determinar con precisión cómo ocurrió el crimen.

Luego de las pericias, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Caruaru.