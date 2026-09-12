Tras el robo en el que balearon a un padre frente a una escuela de El Palomar, reforzarán la seguridad en la zona

El Municipio de Morón y la Jefatura Departamental de Morón se comprometieron a aplicar un operativo “extraordinario” de prevención en las calles cercanas a la escuela de El Palomar donde el jueves pasado un padre fue baleado durante un intento de robo de su camioneta cuando dejaba a su hija en el jardín de infantes.

La novedad fue informada este sábado por el Colegio Emaús y la Fundación Padre Luis, que difundieron un comunicado luego de una reunión entre autoridades municipales, el secretario de Seguridad Ciudadana de Morón, el comisario regional, representantes de la institución y referentes de las familias.

Según indicó el colegio, el encuentro se realizó este viernes y tuvo como objetivo definir medidas ante los hechos de inseguridad denunciados en los alrededores del establecimiento. Las familias y las autoridades escolares plantearon la necesidad de reforzar las tareas preventivas y la presencia policial durante los horarios de entrada y salida.

El comunicado señaló que el operativo comenzó este mismo viernes y que incluye el despliegue de personal policial y otros recursos destinados a la zona, aunque no se precisó la cantidad de efectivos, los horarios ni la duración de la medida.

“Desde el Colegio Emaús, junto a nuestras familias, continuaremos solicitando las medidas necesarias para garantizar las condiciones que nos permitan desarrollar nuestra misión educativa con tranquilidad y confianza”, expresaron desde la escuela.

El jueves, tras el ataque, el colegio ya había difundido un primer texto en el que aseguró que la problemática de seguridad en el barrio no era nueva . También afirmó que había realizado reclamos ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, las comisarías de la zona y autoridades municipales.

El hecho que motivó la reunión ocurrió cerca de las 7:15 , sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900. La víctima, un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, de 51 años, acababa de dejar a su hija en el jardín de infantes cuando fue abordado por delincuentes que intentaron robarle la camioneta.

De acuerdo con la información policial, el hombre se identificó como integrante de una fuerza de seguridad y dio la voz de alto . Tras ello, hubo un tiroteo y el ex comisario recibió un disparo en el abdomen.

La víctima quedó tendida sobre el asfalto, aunque consciente. El video que encabeza esta nota muestra los instantes posteriores al tiroteo. “¿Te fijás la nena? Ey, ¡la nena!“ , se escucha gritar al hombre, desesperado por conocer el estado de salud de su hija.

Padres, vecinos y personal de la escuela asistieron a la niña y pidieron ayuda al 911. Minutos más tarde, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias trasladó al ex jefe policial al Hospital Posadas, donde quedó internado en terapia intensiva.

La investigación quedó a cargo del fiscal Pablo Masferrer , titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de Morón. Personal de Policía Científica realizó pericias en el lugar para buscar elementos de interés para la causa.

Lucila, una madre que vivió en primera persona el ataque de los delincuentes, contó al canal de noticias TN : “Los ladrones se subieron a los autos y salieron. Eran dos autos , uno que frenó más adelante y una camioneta que se detuvo a la altura de mi auto. Y apenas abrieron la puerta me apuntaron por la ventanilla, y enseguida comenzó el tiroteo”.

Consultada por la versión que indica que el hombre llegó a herir a dos de los asaltantes, la madre señaló que ella no vio nada, pero otros testigos aseguraron que dijo que llegó a dispararle a dos ladrones . “Estaba consciente y pidió que le avisen a la mamá de la nena”, concluyó.

En la investigación se conoció que, antes del tiroteo con el ex comisario, la misma banda le había robado el auto a una mujer que justamente se dirigía al Colegio Emaús junto a sus dos hijos.

Fuente: Infobae