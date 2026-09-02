Tras el pase de Enzo Fernández al Manchester City, Valu Cervantes se despidió del Chelsea con un emotivo posteo

El martes 1 de septiembre fue una jornada energizante y muy expectante para los fanáticos del fútbol. El cierre del mercado de pases en las grandes ligas de Europa mantuvo en vilo a más de uno y sí, el gran acto del final tuvo como protagonista a un argentino. Por una impresionante suma de 125 millones de libras esterlinas (146 millones de euros), Enzo Fernández se convirtió en nuevo jugador del Manchester City , dejando atrás al Chelsea. Si bien continuará viviendo en Inglaterra, este traspaso demandará una mudanza. En medio de las revoluciones, su mujer V alentina Cervantes hizo una emotiva publicación en Instagram para despedirse de los Blues .

La influencer publicó un collage de fotos de sus mejores momentos con la camiseta del Chelsea, acompañada por el futbolista y sus dos hijos en común, Olivia y Benjamín. Se los pudo ver alentando a Fernández desde la tribuna y celebrando tanto la victoria en el Mundial de Clubes frente al París Saint-Germain en el MetLife Stadium de Nueva Jersey como en la UEFA Conference League frente al Betis en el estadio municipal de la ciudad de Breslavia en Polonia.

Las imágenes dieron cuenta justamente del paso del tiempo, puesto que la primera vez que pisaron el estadio Stamford Bridge, su hijo menor ni siquiera había nacido y hoy ya tiene casi tres años. Sus palabras estuvieron acompañadas por el emoji de una carita emocionada y un corazón azul , lo que dio cuenta de la nostalgia por cerrar una importante etapa, pero también la alegría por el nuevo comienzo en Manchester.

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Fuente: La Nación