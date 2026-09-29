Tiene 38 años, dejó Santa Fe y construyó su propia casa de barro en Córdoba con materiales reciclados

A los 38 años , Mariana Di Pascuales tomó una decisión radical: abandonó la vida urbana en Rosario y se instaló en el barrio los Hornillos , en Traslasierra, Córdoba. Ahí levantó con sus propias manos una casa autosuficiente hecha de barro, madera y 12 parabrisas de autos usados , que funcionan como ventanales con vista a las sierras.

La estructura, que demandó un año y medio de trabajo autogestionado , se compone de dos hexágonos unidos . Desde el aire, los techos dibujan la silueta de un corazón, un detalle que la distingue en el paisaje serrano. Los parabrisas, adquiridos en un remate, aportan luz natural durante todo el día, mientras que las botellas de vidrio incrustadas en los muros filtran la claridad del amanecer y suman colorido al interior, explicó en entrevista con Crónicas del Cambio en Youtube.

La búsqueda de una vida más conectada con la naturaleza comenzó para Mariana a los 22 años , cuando interrumpió sus estudios universitarios. Su recorrido incluyó una temporada en Uruguay, donde vivió sin agua ni electricidad, y un viaje por la Patagonia en motorhome junto a su hijo León.

Eligió las montañas cordobesas para establecerse de manera definitiva y aplicar técnicas de bioconstrucción . El diseño de la casa priorizó el aprovechamiento del espacio: sumó un dormitorio suspendido para su hijo y una cama móvil que se esconde bajo el piso. Para garantizar la autosuficiencia, la vivienda se abastece de agua de una vertiente natural y cuenta con un biodigestor casero para procesar los líquidos.

El proceso de construcción no estuvo exento de desafíos físicos y emocionales. Durante un invierno duro, Mariana decidió pausar la obra por cuatro meses y alquilar una cabaña vecina para cuidar su salud mental y evitar el agotamiento. Esa pausa le permitió retomar el trabajo con energías renovadas en la primavera.

Hoy, Mariana se desempeña como pintora e instructora de Biodanza. Desde su refugio en Traslasierra, promueve la importancia de reducir las exigencias del futuro, soltar mandatos externos y recuperar la libertad creativa a través del contacto directo con la tierra.

Fuente: TN