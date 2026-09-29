En la antesala del viaje de Milei a Francia, el Gobierno reunió a su mesa política: eje en seguridad y reforma electoral

El Gobierno reunió nuevamente esta tarde a su mesa política , en la antesala del viaje del presidente Javier Milei y de una parte de su gabinete a París, Francia, para participar de la denominada Argentina Week , con la que la gestión libertaria busca promover las inversiones en el país.

En el encuentro, además de temas legislativos, entre los que sobresalió la reforma electoral y el proyecto alrededor de Malvinas, se abordaron “cuestiones vinculadas a la seguridad nacional” , dejaron trascender desde Balcarce 50. En esta ocasión, y en línea con lo que sucedió en encuentros anteriores, se sumó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva .

Junto a la ministra se analizó “la escalada de inseguridad registrada durante las últimas semanas en distintos centros urbanos” y agregaron que, en ese marco, “se abordó también el episodio ocurrido este martes en La Matanza, donde un integrante de Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad resultó herido de un disparo en el brazo durante un intento de asalto”.

Junto a Monteoliva también se evaluaron los procedimientos y el operativo de seguridad para la visita del Papa León XIV , prevista para el próximo mes de noviembre.

En cuanto a la agenda legislativa, se abordó el tratamiento de la reforma electoral en el Senado y la evolución del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas en la Cámara de Diputados, que ingresó por diputados.

La reunión se extendió por más de dos horas y media, en la antesala del viaje del participarán cuatro miembros de la mesa política: la secretaria de la Presidencia, Karina Milei , que encabeza los encuentros semanales; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Luis Caputo , y el secretario de Prensa, Fabián Fernández .

El viaje incluye, además, la participación de 13 gobernadores aliados, claves para el oficialismo en su búsqueda de votos para la aprobación de los principales puntos de su agenda legislativa del próximo trimestre. Para el oficialismo, en esa lista sobresale la reforma política , que tiene como principal objetivo la eliminación de las PASO presidenciales.

En la previa al encuentro de este martes, el oficialismo se vio también atravesado por la consternación por el fallecimiento del senador por La Rioja Juan Carlos Pagotto .

El deceso de Pagotto, muy cercano a Martín y Eduardo “Lule” Menem , se conoció esta mañana y desde entonces se sucedieron numerosas expresiones públicas de dolor a través de las cuentas de la red social X de los diferentes referentes del espacio libertario.

La sucesión de Pagotto al frente de la estratégica Comisión de Acuerdos no habría sido abordada durante la reunión, indicaron.

Mientras que la banca de Pagotto será ocupada por la suplente Claudia López , hay quienes desde las filas violetas creen que para presidir la Comisión podría terminar siendo elegida la neuquina Nadia Márquez , de extrema confianza de Karina Milei. Pero aún no hay definiciones.

Tampoco se abordó este martes el proyecto de presupuesto 2027, indicaron testigos del encuentro.

El Gobierno espera sumar apoyo legislativo de los gobernadores invitados al viaje a Francia. La lista está integrada por Jorge Macri (CABA); Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Con todos ellos, viene teniendo contactos el jefe de Gabinete, Diego Santilli .

En el último encuentro de la mesa política, el pasado martes, sus integrantes buscaron bajar los decibeles después de diferencias y cortocircuitos públicos con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , por los ajustes en Discapacidad. Incluidos en el presupuesto 2027, los recortes, según contó la propia Bullrich, no habían sido anticipados en el encuentro de mesa política que se realizó minutos antes de conocer los números del proyecto de ley de presupuesto.

Además de Karina Milei, Bullrich, Santilli, Fernández, Caputo, y los Menem, la mesa política se completa con el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt , y el asesor presidencial Santiago Caputo .

El Gobierno cifra importantes expectativas en esta nueva edición de la Argentina Week después del escándalo que rodeó la anterior edición, realizada en marzo pasado, en Nueva York.

En esa oportunidad, el evento quedó completamente eclipsado por el escándalo que se abrió cuando se conoció que el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni , había sido acompañado por su mujer, Bettina Angeletti .

El hecho, que chocaba de frente con el relato libertario de austeridad y conductas anti-casta, abrió lugar a una serie revelaciones sobre el patrimonio y movimientos de dinero de Adorni y su mujer, lo que derivó en una investigación penal sobre ambos por presunto enriquecimiento ilícito .

Desde entonces se abrió una etapa de casi cuatro meses de fuerte desgaste para el Gobierno, por la decisión de Javier y Karina Milei de sostener al funcionario, que terminó con la salida de Adorni del cargo, a fines de junio pasado.

Esa investigación penal sigue su curso y en las últimas horas el juez Ariel Lijo aprobó un pedido del fiscal Gerardo Pollicita para ampliar el rango temporal de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida avalada por el magistrado incluye la verificación de las billeteras virtuales que el exjefe de Gabinete presentó como propias para justificar ingresos no declarados por más de medio millón de dólares.

Fuente: La Nación