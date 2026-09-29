LLA logró el dictamen sobre morosidad pero la oposición busca imponer su proyecto en la próxima sesión

Ante el crecimiento de la morosidad y el aumento del endeudamiento familiar, un foco crítico para el Gobierno, el oficialismo logró contener la avanzada opositora en Diputados tras conseguir un dictamen de mayoría, con el apoyo de los aliados de Pro y la UCR. La iniciativa oficialista pone el acento en la prevención, pero no apunta a dar respuesta a la situación más urgente. Es así, que los bloques críticos se esperanzan con revertir el escenario en el recinto, donde los números están más ajustados, y avanzar con un proyecto que contempla la emergencia a través de un plan de reestructuración que incluye topes a las tasas y condonaciones del 100%.

El encuentro arrancó pasadas las 14 en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa de la Competencia, ambas con mayoría libertaria.

En ese escenario, el Gobierno logró avanzar con un dictamen de mayoría que incluye 32 firmas, correspondientes a diputados de LLA, el Pro y dos en dicidencia de la UCR.

Aun así, el peronismo de Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica obtuvo un dictamen de minoría con 27 firmas, con el que buscarán presionar al oficialismo para llevar el tema al recinto la semana que viene, según pudo saber LA NACION .

Desde los bloques críticos manifestaron su intención de convocar a una sesión especial el 7 de octubre , en la que, según deslizan algunos sectores, podrían insistir con la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Una maniobra que representa un desafío para el Gobierno , que intenta dilatar este debate hasta después del tratamiento del Presupuesto.

En lo que refiere a morosidad, los números están ajustados.

Si bien el peronismo logró condensar en un borrador los casi 50 proyectos que circulaban, todavía enfrenta la difícil tarea de asegurarse el aval de algunos legisladores que podrían definir la pulseada. Es el caso de Argentina Federal, el bloque comandado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, quien esta tarde se desmarcó con un dictamen propio.

Sin embargo, en el recinto podría inclinarse por apoyar la iniciativa de la oposición, que declara la emergencia y apunta a un “régimen de regularización y alivio financiero”.

El objetivo: que los consumidores puedan cancelar deudas contraídas con tarjetas y otros proveedores no financieros de crédito y reemplazarlas por un refinanciamiento en condiciones “menos perniciosas”.

“Estamos ante un dictamen que nos costó muchísimo trabajo, porque había 50 proyectos dando vuelta, pero es un régimen de regularización y de alivio financiero puntual. Por 180 días se declara la emergencia por esta situación. Puntualmente, van a poder adherir personas que adeuden hasta dos canastas básicas totales”, precisó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

“Nosotros nos concentramos en las personas que no pueden llegar a fin de mes y no pueden hacer frente a sus necesidades básicas. No queríamos que cualquiera que esté endeudado entre en el régimen por eso ponemos el tope de las canastas”, precisó el diputado.

En las antípodas se ubica el oficialismo. Mientras un sector de LLA se desvelaba para ver cómo lidiar con la crisis en discapacidad y contener a los aliados, otro, a cargo de la diputada Silvana Giudici, terminaba de delinear un borrador que no incluye en su abordaje la cuestión del desendeudamiento, mucho menos la posibilidad de una propuesta que incluya un refinaciamiento por parte de los bancos y las fintech .

Aún así, algunos libertarios se jactan de que cuentan con los números para aprobar su proyecto en una eventual sesión. Sin embargo, sobran las críticas por fuera del universo libertario en torno al texto oficial, calificado por varios espacios como “ultra lavado” y “la nada misma”.

Es que la iniciativa no apunta a dar respuesta a la situación más urgente, sino que pone el foco en la prevención. Según explican fuentes de LLA, busca “darle más transparencia a la información financiera, desagregar bien los costos financieros, las tasas y la cuestión impositiva para que el consumidor sepa lo que va a pagar”.

Además, incorpora capítulos de educación financiera y digital , junto con otras herramientas destinadas a facilitar el control y el manejo de la cartera de préstamos de cada cliente. Así como también la portabilidad y la doble validación.

Desde las huestes libertarias insistieron a lo largo de la jornada en que la problemática de la morosidad presenta un nivel de estancamiento y destacaron que, por tercer mes consecutivo, los índices no registran un crecimiento.

Bajo este argumento Giudici cuestionó durante su exposición la propuesta del peronismo. “Estas formulaciones del pasado (topes a las tasas, plazos obligatorios, condonaciones de los punitorios) nos recuerdan y nos retrotraen exactamente al punto en el que estuvimos con la ley de alquileres”, marcó la diputada libertaria.

“No aprendieron lo suficiente. Al poner topes ficticios porque así lo establece una ley momentánea, lo que hacen es quebrar un mercado y limitar las oportunidades de la gente para pensar en un país distinto”, sentenció.

Fuente: La Nación