Buscan a una adolescente de 15 años que desapareció en Puerto Madryn

Una adolescente de 15 años desapareció en Puerto Madryn tras salir de su casa el lunes 28 de septiembre al mediodía.

Según confirmaron las autoridades, Eluney Zárate fue vista por última vez entre las 12 y las 13:30 y luego se perdió su rastro. Desde entonces, la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn, a través de la oficina de Búsqueda de Personas, activó un operativo y pidió a la comunidad que colabore con información relevante para el caso.

Al momento en que salió de su casa, Eluney vestía un pantalón negro con franjas rosadas en los laterales, una remera violeta corta y zapatillas negras, según informó el diario ADNSur . La adolescente mide aproximadamente 1,60 metros , es de contextura delgada, tez trigueña y tiene el cabello oscuro con tonalidad rojiza. Como seña particular, lleva un piercing en el labio izquierdo .

De acuerdo con el diario Jornada , la joven ya se había ausentado el 25 de septiembre y fue localizada a salvo horas después, por lo que solo transcurrieron tres días antes de la activación de esta nueva alerta.

La Policía de Puerto Madryn pidió a la comunidad que, ante cualquier dato sobre su paradero, se comuniquen al 2804-562486 o al 101 de la Policía . Además, solicitaron compartir la información para ampliar el alcance de la búsqueda.

Fuente: TN