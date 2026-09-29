Un hombre se descompuso en un boliche de Córdoba y murió: la fiesta siguió tres horas más

Un hombre de 55 años murió en la madrugada del domingo luego de descomponerse en un boliche del centro de Córdoba.

El episodio ocurrió en Studio Theater , donde, según el relato de una asistente, la música, el ingreso de personas y la actividad de la barra continuaron durante varias horas después de la descompensación .

La víctima fue identificada como Fernando Palacio . De acuerdo con el parte de la Policía de Córdoba, el hombre perdió el conocimiento durante el evento y se dio aviso al servicio de emergencias a las 00:51 de la madrugada.

Mientras aguardaban la llegada de los médicos, recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar. Finalmente, los profesionales constataron su fallecimiento en el lugar .

Una mujer que se encontraba en la fiesta confirmó que el hecho sucedió cerca de un puesto de maquillaje y que, mientras intentaban asistir al hombre, la música no se detuvo .

También aseguró que la barra continuó funcionando y que el público nunca dejó de entrar al establecimiento. “Todo siguió con normalidad”, relató la testigo a medios locales.

De acuerdo con su testimonio, alrededor de la 01:30 decidió retirarse del lugar y el cuerpo todavía permanecía allí . La Dirección de Espectáculos Públicos municipal llegó al establecimiento cerca de las tres de la mañana y ordenó evacuarlo. El desalojo comenzó aproximadamente a las 03:15, mientras que el cuerpo fue retirado después de las cuatro, una vez que llegaron los peritos judiciales.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito 1 Turno 6 de la ciudad de Córdoba, bajo la instrucción del fiscal José Bringas, y fue caratulada de manera preventiva como muerte de etiología dudosa . La Justicia espera los resultados de la autopsia para establecer las causas del fallecimiento y reconstruir qué ocurrió durante la fiesta.

Mientras avanza la investigación, también se analiza la respuesta del establecimiento frente a la emergencia y la cronología de lo ocurrido desde la descompensación hasta la evacuación del lugar. Por el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa médica de la muerte.

Fuente: TN