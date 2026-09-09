Sugestivo mensaje del embajador de Chile en medio de los cruces bilaterales por el estrecho de Magallanes y la relación con las Malvinas

“ La integración madura no exige relativizar fronteras ni tampoco exacerbar intereses nacionalistas”, dijo de manera contundente el embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera. Hablaba en tono muy diplomático pero directo sobre las recientes tensiones del gobierno de José Antonio Kast con la Argentina por declaraciones erradas del jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, sobre la soberanía del estrecho de Magallanes , el crucial paso del Atlántico al Pacífico. Valverde dio a entender que era argentino, cuando es chileno por un Tratado bilateral de 1881.

El embajador Uriarte Herrera también se refería con sus dichos a la disputa por la soberanía de las islas Malvinas, que le reclama Argentina al Reino Unido.

Uriarte Herrera habló este mediodía en el tradicional almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires, invitado por su presidente, Federico Eijo.

Uriarte Herrera c ontó detalles de la reunión entre Milei y Kast de la semana pasada en Santiago de Chile, reconoció que dialogaron de estos temas y habló de la importancia del “respeto recíproco”.

Tras esa reunión en Chile, a la que Milei viajó para disertar en el Foro de Madrid -un encuentro político y social de derecha-, los presidentes mantuvieron una reunión de apenas 35 minutos y emitieron un comunicado donde se reafirmaba que la soberanía del estrecho de Magallanes es chilena, lo que había puesto en duda Valverde al afirmar que Argentina debería proteger sus espacios y mencionó el estrecho como propio, aunque de manera difusa y sin ser tal vez consciente de ello.

Kast también reconoció en el comunicado, a su vez, el reclamo argentino de Malvinas y se comprometió a que el Estado chileno no va a proveer de logística al archipiélago , en medio de no sólo una política sostenida y que siguió vigente este fin de semana, con el aterrizaje de aviones y buques militares del Reino Unido, que patrullan las islas para los británicos.

También se produce en el contexto de la relación oficial de Punta Arenas con las Malvinas y la ruta naviera que van a abrir para ayudar al desarrollo inminente petrolero. Todo esto en el marco del endurecimiento de Milei hacia las empresas que hacen actividades petroleras en las islas y a las que denunció.

El embajador de Kast en la Argentina, un experimentado ex senador, deseó este miércoles un viaje de los dos mandatarios al estrecho y un abrazo en la zona y, con cierto cuidado, sostuvo que mejor no hablaba de la balanza comercial “desnivelada” -que no favorece a Chile- porque venía en “son de paz”.

El diplomático, que, en realidad, de origen político, abogó todo el tiempo por poner paños fríos a los problemas y llegó en el almuerzo con gráficos que apoyaban su disertación, en la que abogó por los beneficios de la integración, no sólo bilateral sino regional.

Igual dijo que la Argentina tenía mejor clima para las inversiones después de que varias empresas chilenas emigraran de aquí a Perú por las dificultades que tenían para operar bajo el kirchnerismo.

Destacó todo el tiempo la n ecesidad de mejorar la integración fronteriza , un reclamo de hace años, y puso como ejemplo los 1.500 camiones que pasan por día a la altura del Cristo Redentor y que estuvieron días varados por la nieve.

Las relaciones con Chile siguen muy sensibles a las palabras del embajador y al encuentro presidencial. Porque después de este último, el canciller, Pablo Quirno, defendía en una entrevista el proyecto de la Base Naval Integrada en Ushuaia (Tierra del Fuego) y dijo que la Argentina era un país “bien continental” y “bioceánico”, lo que encendió las alarmas y generó un fuerte rechazo en el Congreso de Chile.

Que diga que es bioceánico puede entenderse otra vez como una confusa situación sobre la soberanía del Estrecho.

Fuente: Clarín