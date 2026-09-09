Apple Event 2026: así fue la presentación del iPhone 18 Pro y el iPhone Duo, el primer plegable de la marca

Pasó el gran evento del año en la industria de los teléfonos inteligentes: Apple Event 2026 .

El gigante de Cupertino renovó la línea premium de la marca ( iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max ), lanzó iPhone Duo , su primer celular plegable , y mostró novedades en relojes ( Apple Watch ) y auriculares ( AirPods ).

Todos los detalles, en la cobertura minuto a minuto de Clarín .

John Ternus es el encargado de cerrar un nuevo evento en el que fueron presentados los iPhone 18 Pro y Pro Max, los relojes Apple Watch Series 12 y Ultra, los AirPods 5 y el iPhone Duo.

¡Muchas gracias por haber llegado hasta acá!

El innovador teléfono plegable de Apple saldrá a la venta el 16 de octubre .

Facetime, selfies...el iPhone Duo parece tener respuestas para todo.

El diseñodel iPhone Duo integra un sistema de doble batería que funciona como una sola unidad para potenciar su rendimiento y autonomía:

Según la marca, ofrece hasta 31 horas de reproducción de video y alcanza las 44 horas de audio.

A su vez, Apple garantiza 24 horas de uso de carga utilizando las dos pantallas de forma simultánea y permite obtener hasta 5 horas de video con solo 5 minutos de carga .

El teléfono plegable cuenta con el procesador A20 Pro, el más potente desarrollado hasta el momento por Apple.

El diseño del nuevo dispositivo da una impresión de letra D al estar plegado . Cuenta con una pantalla principal de 7.6 pulgadas que ofrece un 80% más de superficie visual que el iPhone 18 Pro , mientras que al cerrarse presenta un panel exterior de 5.4 pulgadas.

Entre sus características destacadas se incluye la compatibilidad completa con Apple Pencil al estilo de los iPad , la posibilidad de desbloquearlo directamente con el Apple Watch y un sistema de parlantes con audio espacial.

Está fabricado con bordes de cerámica más resistentes que el aluminio y protección Ceramic Shield tanto en la parte delantera como en la trasera, y se comercializará en dos colores: night sky y star white.

"Pensamos que la mejor manera de combinar los mundos de la productividad y el entretenimiento en un hub de inteligencia es en un formato plegable ", explicó John Ternus.

La nueva generación de relojes inteligentes de la compañía, integrada por el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4, introduce un salto en materia de salud y bienestar gracias a la integración profunda de Apple Intelligence.

El dispositivo incorpora un sistema de alta precisión equipado con tres focos combinados, que incluyen contacto directo con la piel, fotodiodos y LEDs dedicados a registrar con mayor exactitud los signos vitales midiendo de forma continua cada 5 segundos.

Desde Apple destacan que este desarrollo ofrece "el registro de datos biométricos más certero de todos los smartwatches disponibles".

Cada mañana, impulsado por las capacidades de procesamiento local, el reloj procesa y analiza todos los signos vitale s recopilados durante la noche para clasificarlos y ofrecerle al usuario un reporte completo de su estado físico y descanso al despertar.

El Apple Watch Series 12 costará 399 dólares y el modelo Ultra 4 se ubicará en los 799 dólares , con fecha de lanzamiento prevista para el 19 de septiembre.

El precio de los AirPods 5 será de 129 dólares, pero también habrá opción de adquirirlo con un cargador inalámbrico.

Dynamic Island : Incorpora un sistema optimizado para el chequeo rápido de notificaciones y el control de actividades en tiempo real de forma más fluida.

Control parental avanzado : Introduce una mejora sustancial en el manejo y la configuración del celular para los niños, facilitando la supervisión y el uso seguro.

iOS 27 : El nuevo sistema operativo móvil que centraliza todas estas actualizaciones de software e inteligencia artificial.

iPhone Handoff: Permite utilizar un mismo número telefónico en dos iPhones de forma simultánea, aunque esta función se encuentra disponible inicialmente y de forma exclusiva solo para Estados Unidos y Alemania.

La nueva generación redefine por completo las capacidades fotográficas al integrar una cámara principal de 48 MP equipada , por primera vez, con un mecanismo mecánico que aporta aperturas variables . Este sistema está compuesto por seis láminas cortadas con láser (6 laser-cut blades) que controlan con precisión milimétrica la entrada de luz.

Gracias a esta innovación óptica, el dispositivo optimiza radicalmente la captura de luz en escenarios complejos y saca las fotos nocturnas mucho más rápido, reduciendo el tiempo de exposición y logrando mayor nitidez sin trípode.

La nueva generación da un salto drástico en refrigeración y duración de energía gracias a una notable mejora en el rendimiento térmico para la disipación del calor, lo que evita caídas de rendimiento en sesiones exigentes.

En cuanto a la batería, toda la línea ofrece energía para todo el día, destacando el iPhone 18 Pro Max con hasta 45 horas de reproducción de video .

El sistema de carga también evoluciona de forma radical: alcanza 30 horas de autonomía con una carga (frente a las 24 horas del modelo anterior) y cuenta con una carga ultra rápida donde solo 5 minutos enchufado otorgan 6 horas adicionales de batería.

El A20 Pro redefine la potencia en el ecosistema móvil gracias a su arquitectura optimizada, que integra dos Neural Engine dedicados para potenciar todas las capacidades de inteligencia artificial.

Además, ofrece un incremento del 50% en el ancho de banda (bandwidth), garantizando una fluidez absoluta en procesos pesados, gráficos avanzados y multitarea extrema, manteniendo un compromiso con el medio ambiente al estar fabricado con un 18% de materiales reciclados.

La IA atraviesa todas las funciones del iPhone 18 .

Siri da un salto de personalización: ahora cuenta con voces expresivas y el usuario puede elegir la voz que mejor se adapte a su estilo para interactuar con el asistente. Según Apple, su asistente inteligente recibne 2.5 miles de millones de consultas anualmente.

La llegada de la versión beta de Siri IA en inglés y español, programada oficialmente para octubre.

Con un breve corto cinematográfico grabado con un iPhone, Tim Cook le cede la presentación a John Ternus .

El nuevo CEO de la compañía le puso énfasis a la inteligencia artificial en los dispositivos de la manzanita , procesadores potentes, pantallas para disfrutar de lo más reciente en entretenimiento, baterías para todo el día y más. Para Termus, el iPhone es un hub inteligente.

El auditorio subterráneo del Apple Park, bautizado como Steve Jobs Theatre , destaca en su exterior por un cilindro completamente transparente de 50 metros de diámetro , formado por paneles de vidrio estructural de 12 metros de altura que sostienen un delgado techo de fibra de carbono sin columnas intermedias.

El reconocido periodista y analista de tecnología estadounidense, Mark Gurman , aseguró horas antes del Apple Event que el primer dispositivo plegable de la marca se llamará iPhone Duo y no iPhone Ultra.

Mark Gurman es una de las fuentes más influyentes y precisas del mundo en cuanto a filtraciones y primicias sobre los productos de Apple.

Según su información, el dispositivo plegable saldría a la venta en octubre y costaría entre 2,000 a 3,000 dólares dependiendo del almacenamiento.

Pues otra vez desde Rusia se filtraron cositas de Apple. Aquí los iPhone 18 Pro en colores azul, cereza y plata. pic.twitter.com/CYhsGXA7Q1

El youtuber español José Morales Ros, quien se especializa en el mundo mobile, publicó en su perfil de X un video de una tienda de celulares rusa en donde se exhiben, aparentemente, los iPhone 18 Pro en negro, blanco y morado oscuro .

El anuncio de los nuevos iPhone representa, también, un cambio de época. El histórico Tim Cook dejó su cargo de CEO en Apple el primero de septiembre y luego de 15 años, para asumir el cargo de presidente ejecutivo . Su lugar fue para John Ternus , responsable de ingeniería de hardware. Este Apple Event 2026 será su debut estelar.

El Apple Event , bautizado “Surprise and shine” (Sorprende y brilla), comenzará a las 14 de la Argentina . También podrá seguirse desde las 14 en Uruguay y Brasil; a las 13 en Chile; a las 12 en Colombia, Perú y Ecuador; a las 11 en México; y a las 19 en España peninsular.

La transmisión será gratuita y estará disponible a través del sitio oficial de Apple, la aplicación Apple TV y el canal oficial de la compañía en YouTube .

Redactor de la sección Tecnología

Fuente: Clarín