Quirno volvió a defender la soberanía sobre Malvinas y le apuntó a los kelpers: ““La autodeterminación no aplica en casos de colonialismo”

Ante el creciente debate por la soberanía de las islas Malvinas , el canciller, Pablo Quirno , volvió a defender el reclamo argentino al considerar que se trata de una “ causa irrenunciable ” y le apuntó al Reino Unido por pretender “ desconocer la realidad histórica ”.

El ministro de Relaciones Exteriores publicó un posteo en X, en alusión a los 62 años que se cumplen del Alegato Ruda , una presentación que realizó el diplomático José María Ruda el 9 de septiembre en Nueva York, en defensa de la soberanía sobre las islas ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU).

“El Alegato demostró ante el mundo que el principio de autodeterminación no aplica en casos de colonialismo que vulneran la integridad territorial de una nación preexistente”, expresó Quirno.

A su vez, destacó que Ruda señaló que la cuestión Malvinas se trataba de un caso particular , debido a que la población argentina fue expulsada por la fuerza y reemplazada por otra, de origen británico.

Quirno indicó que, gracias a su labor, el Comité de la ONU aprobó las bases de la Resolución 2065, la cual fue adoptada por la Asamblea General del organismo el año siguiente.

“Allí, la comunidad internacional reconoció formalmente que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes están sujetos a una situación colonial a la que debe ponerse fin mediante negociaciones bilaterales que resuelvan la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido”, manifestó el canciller.

“Hoy, el Reino Unido pretende desconocer la realidad histórica de que los habitantes argentinos de las islas Malvinas fueron desplazados violentamente, y busca hacer primar la voluntad de quienes fueron introducidos más tarde para suplantarlos”, agregó.

Por último, aseguró que la causa Malvinas es “irrenunciable” y que el reclamo del país no se apoya en la fuerza, “ sino en la verdad histórica, la integridad territorial y el derecho internacional ”. “Las Malvinas fueron, son y serán argentina”, cerró.

El nuevo mensaje de Quirno fue en la misma dirección que el discurso que brindó el presidente Javier Milei en cadena nacional el pasado jueves.

El líder de La Libertad Avanza aseguró que las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de la nación y que en 1833 fueron ocupadas por Reino Unido tras expulsar a las autoridades locales.

“Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizado en las islas es inválido”, argumentó Milei.

En respuesta, el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham , aseguró que su Gobierno será “ implacable ” a la hora de defender la soberanía sobre las islas .

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos ”, expresó, en alusión al referéndum que se celebró en las islas en 2013 y agregó: “ Esto nunca cambiará con este Gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”.

Fuente: La Nación