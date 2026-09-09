Reapareció Massa en un acto sin kirchneristas y dejó un mensaje para la interna del peronismo

Con una aparición en un homenaje a José Manuel de la Sota y una cena reservada con intendentes bonaerenses, Sergio Massa emitió en las últimas horas señales más concretas de lo que pretende para su futuro político. El exministro de Economía de Alberto Fernández repite ante sus interlocutores una frase como un mantra: “Lo que tenemos que promover es la unidad con competencia” . Esto es, una PASO tanto a nivel nacional como provincial para elegir a los candidatos del peronismo.

Según pudo saber LA NACION , Massa pasó ayer del encuentro en el hotel Savoy del Congreso, donde compartió protagonismo con los cordobeses Martín Llaryora y Juan Schiaretti , el santiagueño Gerardo Zamora y Carlos Bianco , mano derecha de Axel Kicillof, a una reunión a puertas cerradas en la costa de San Fernando, hasta donde llegaron integrantes de la Liga de Intendentes que se planta como espacio propio, más allá de la disputa abierta entre el gobernador de Buenos Aires y el diputado Máximo Kirchner .

Los movimientos del exministro de Economía se enmarcaron en el envión que sintió el PJ tras la victoria electoral del último domingo en Marcos Juárez , la localidad cordobesa que fue conocida como el “kilómetro cero” de Juntos por el Cambio, pero que ahora vio como un candidato ligado al peronismo se quedaba con la intendencia impulsado por un acuerdo de unidad -no blanqueado en todos sus términos- entre el cordobesismo y el Frente Renovador massista.

Massa le dijo a los intendentes -entre ellos el lomense Federico Otermín, Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza), Marisa Fassi (Cañuelas) y Federico Susbielles (Bahía Blanca)- que el peronismo y sus aliados deben construir “reglas de juego” y un “sistema de acuerdos tanto en la interna provincial, para definir al gobernador, como en la nacional”, con el objetivo de elegir al candidato a presidente que enfrentará a Javier Milei en 2027.

“Lo mejor que le puede pasar al peronismo es que sea una primaria la que defina al candidato”, dijo uno de los presentes en San Fernando, donde Massa estuvo acompañado por Juan Andreotti , el intendente local que el FR promueve como candidato a gobernador. El esquema tendría una instrumentación posterior a las PASO: “Hay que tener un acuerdo político por el cual, una vez que se decida quién encabeza, haya una integración general de los espacios en pugna”.

En medio de la conversación, que transcurrió entre las 20 del martes y la una de la mañana del miércoles, los intendentes aprovecharon para volver a plantearle a Massa que apoye el proyecto de reelección que sigue estancado en la Legislatura bonaerense y el exministro les respondió que no será “un obstáculo”, pero les advirtió que deberían mirar con atención los próximos pasos de la Corte Suprema de Justicia respecto de la duración de los mandatos. No lo dijo, pero el máximo tribunal tiene a estudio el caso de Gildo Insfrán en Formosa.

En medio de la cena, uno de los intendentes le preguntó a Massa qué papel está dispuesto a asumir de cara a las elecciones de 2027. El jefe del Frente Renovador, que guardó silencio por casi tres años , le respondió -palabras más, palabras menos- que estaba “para ayudarlos a construir la unidad del peronismo en la provincia”, que aspira a “la unidad a nivel nacional” y que está “enfocado en que el peronismo gane el año que viene” .

Massa no confirmó que vaya a pulsear por la candidatura presidencial del peronismo -“mi lugar es una cuestión a decidir”, le escucharon decir- y dejó un mensaje que luego fue comentado por los intendentes: “Aprendamos de lo que salió mal” , dijo sobre la experiencia del Frente de Todos, que alumbró la presidencia de Alberto Fernández , con Cristina Kirchner como vice, y que terminó con él mismo en Economía.

Los intendentes plantearon, a su vez, una mirada crítica de la gestión de Kicillof en la provincia, aunque coincidieron con Massa en que la caída de recursos afecta tanto al gobierno bonaerense como a los municipios y en que La Plata “debe dejar de ser un eterno mendigo por la falta de la coparticipación nacional”. En la mesa también se habló de la “situación social” a partir de datos como el endeudamiento de las familias para pagar los servicios de sus casas. Además, abordaron la problemática de obras de infraestructura paralizadas .

Más temprano, Massa había coincidido con el gobernador cordobés Llaryora y su antecesor Schiaretti , además de Juan Manuel Olmos (Peronismo Federal) y el kicillofista Bianco , en un homenaje a José Manuel de la Sota a poco de cumplirse ocho años de su fallecimiento. El evento tuvo lugar en el hotel Savoy porteño y fue organizado por la periodista Candelaria de la Sota , hija mayor del exgobernador. La gran ausente fue su hermana, la diputada Natalia de la Sota.

También participaron del acto a través del envío de sus testimonios el empresario José Luis Manzano , el economista Martín Redrado y el padre Pepe Di Paola . Entre los presentes se los pudo ver también al exjuez de la Corte Juan Carlos Maqueda , de origen cordobés; a la diputada Victoria Tolosa Paz , al senador por Santiago del Estero Gerardo Zamora, al sindicalista Luis Barrionuevo y al banquero Jorge Brito , expresidente del club River Plate. Los dos últimos, mencionados como posibles candidatos.

Mientras Kicillof visita este miércoles la provincia de Misiones , en tren de construcción de su candidatura presidencial, y aún resuenan los ecos de la reaparición de Massa , los intendentes de La Liga ya preparan su próximo encuentro partidario: recibirán el viernes en la histórica quinta de San Vicente al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , otro de los que se anotan en la carrera presidencial para 2027. Un saco apetecido, pero que, al final, se pondrá un solo dirigente.

Fuente: La Nación