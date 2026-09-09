Avanzada opositora en el Congreso: en el Gobierno se conformaron con evitar el costo fiscal y nuevos vetos de Milei

En el Gobierno relativizaron el avance de la agenda opositora en la Cámara de Diputados , donde este miércoles se votó el cronograma de debate de los proyectos de Endeudamiento y Emergencia en Discapacidad , y adujeron que lograron contener los proyectos que podrían tener algún "costo fiscal" para el fisco y evitar así desgaste a la imagen de Javier Milei que ocasionaría un eventual veto presidencial.

En verdad, el oficialismo fue cambiando su estrategia parlamentaria en los últimos días habida cuenta que las bancadas opositoras habían confirmado el quórum para iniciar la sesión. Y finalmente este miércoles LLA decidió votar a favor del cronograma que fijó la oposición para discutir ambos temas en comisión.

Fue por eso que por la tarde de este miércoles, en Casa Rosada optaron por minimizar la movida opositora con dos temas sensibles para la opinión pública: los tratamientos para la discapacidad o la atención a los deudores con bancos, pero sobre todo, con billeteras virtuales.

" Dimos vuelta una sesión que parecía totalmente adversa , se impuso la agenda que ya teníamos prevista desde La Libertad Avanza", explicó una calificada fuente oficial consultada.

Es que el martes al atardecer en la presidencia de la Cámara Baja, que tutela Martín Menem , ya tenían la decisión de que la bancada "violeta" bajara a dar debate frente a la pretensión del PJ y aliados de emplazar a las comisiones a buscar un dictamen para ambos temarios.

En tanto, en el devenir de la sesión de este miércoles, los bloques opositores aceptaron dejar afuera del debate los proyectos por Endeudamiento en la comisión de Presupuesto, con lo cual no buscarían avanzar con los proyectos más duros que tendrían que financiarse con el Tesoro.

Este último factor fue lo que hizo envalentonar a los negociadores libertarios . "No pudieron tratar proyectos sin dictamen y los pasamos a comisiones. Algo no menor porque todo lo que se dictamine es sin costo fiscal, con lo cual eso evita un posible veto" presidencial. En la previa al inicio de la etapa de pre-campaña en la que Milei buscará su reelección, todo suma según el tamiz oficial.

Es que, como analizó Clarín, la pelea de fondo fue por el control de la agenda parlamentaria y por el discurso que luego permea en la conversación pública. Es por eso que en el Ejecutivo buscan diluir la intentona opositora por aprobar iniciativas que pongan en riesgo las cuentas públicas y vayan directo al veto de Milei, como ocurrió en 2025 con tres leyes aprobadas por el Parlamento.

Una las normativas que ahora buscan convertir en ley es la extensión de la Emergencia en Discapacidad por un año más. Se trata de una de las reglamentaciones que Milei vetó el año pasado pero el Congreso insistió en oficializarla al blindarla con una nueva aprobación en ambas cámaras.

Respecto a los más de 50 proyectos para tratar la alta morosidad del sistema financiero , el propio Presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que "se trata de un problema entre privados", por lo que en LLA celebran que en el corto plazo no se aprobaría ninguna iniciativa que demande financiamiento extra del fisco.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín