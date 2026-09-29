“Shockeante y desagradable”: un hombre se descompensó y murió en un club nocturno, pero la fiesta siguió tres horas más

En Córdoba , un hombre que asistió a una fiesta en la capital provincial se descompensó y, tras recibir asistencia médica, murió . Testigos denunciaron luego que el evento prosiguió durante cerca de 3 horas más y que "todo siguió con normalidad" .

El evento tuvo lugar en Studio Theater, un lugar promocionado como "la sala más linda de Córdoba", que espera un show de Víctor Heredia en octubre y un festival de bandas tributo en las próximas semanas.

Según el parte policial, las autoridades locales recibieron un aviso a las 0.51 durante la madrugada de este domingo . Allí, se encontraron con el hombre que había perdido el conocimiento por causas que aún se investigan.

La víctima recibió maniobras de RCP hasta la llegada del servicio de emergencias 107, que c onstató su fallecimiento .

Posteriormente, llegó la esposa del hombre y otras divisiones de la policía local para llevar adelante los trámites correspondientes. El Doce TV, medio local, citó el testimonio de una vecina que presenció el momento en el que la víctima, cuya identidad no trascendió, se desplomó cerca de un stand de maquillaje .

“Empezamos a hacer la fila para entrar alrededor de las 12 de la noche, ingresamos tipo 12.15 y, 15 minutos después, vemos que un hombre robusto se desploma sobre el stand de maquillaje al que íbamos a entrar. Sufrió un desmayo, mi amigo le levanta los pies, viene personal policial y le empiezan a hacer RCP”, contó.

En su relato, añadió que, mientras intentaban reanimarlo, la música nunca cesó y la gente siguió entrando al lugar . La barra para comprar bebidas tampoco tuvo pausa. “Nosotros estábamos angustiados. Fue un momento desagradable porque todo siguió con normalidad ”, afirmó.

De acuerdo a lo relatado por la mujer, cerca de la 1.30, 40 minutos después de que la policía recibiera el aviso, decidieron irse y advirtieron que el hombre todavía permanecía en el lugar, mientras que el servicio de emergencias ya se había retirado.

“Nosotros nos fuimos, pero gente que estuvo ahí comentó que la música recién cortó como a las 3 de la mañana ”, agregó.

Por su parte, fuentes oficiales sostuvieron que personal de la Dirección de Espectáculos Públicos llegó al establecimiento a las 3 y ordenó desalojarlo al tomar conocimiento de lo que había ocurrido . Dicho proceso comenzó alrededor de las 3.15, mientras que el cuerpo fue retirado después de las 4 , tras la llegada de los peritos judiciales.

“ Me parece inhumano lo que pasó , sobre todo de los organizadores del evento. Fue una situación shockeante y desagradable ”, cerró la testigo.

Fuente: Clarín