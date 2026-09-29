Provincias Unidas se desgrana: gobernadores enfocados en reelegir, votos dispersos en el Congreso y afinidad con Milei

Foco en la propia reelección, comportamiento heterogéneo en el Congreso y un magro resultado electoral como antecedente. Con este telón de fondo, se desgrana el experimento de Provincias Unidas , la alianza que seis gobernadores sellaron en 2025 en tren de posicionarse como una tercera vía, lejos de La Libertad Avanza (LLA) y del kirchnerismo.

Los mandatarios provinciales que impulsaron el armado cuentan con la posibilidad de competir por su reelección en los comicios de 2027 y no piensan desperdiciar la oportunidad. Con la mira puesta en conservar sus propios territorios, se desvanece un eventual proyecto nacional conjunto mientras dejan de actuar de manera coordinada.

“ Hoy, la prioridad está 100% en las reelecciones de ellos. Lo nacional no nos interpela en lo más mínimo . Más allá de la buena relación [entre los gobernadores] y de la representación [en el Congreso], veo difícil que se arme un frente con un candidato”, dijeron distintas fuentes cercanas a los mandatarios de Provincias Unidas, en diálogo con LA NACION .

A su vez, el resultado cosechado en las legislativas del año pasado −apenas superaron el 7% a nivel nacional y solo obtuvieron un único triunfo provincial en Corrientes− no constituye un piso que motive la construcción nacional. “Chocamos en la salida” , ilustraron en las últimas horas. Y aunque sostuvieron que se trató de una marca pensada para robustecer a los gobernadores en las elecciones intermedias y que nunca estuvo en los planes construir una alternativa para 2027, el archivo recuerda la arenga de algunos de los principales referentes del espacio, que llegaron a asegurar que de Provincias Unidas surgiría el próximo presidente .

Los jefes provinciales que integraron el pacto del “interior productivo” fueron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), los hermanos Juan Pablo y Gustavo Valdés (gobernador y exgobernador de Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Cuatro de ellos viajarán este martes con Javier Milei a París en un intento de captar inversiones.

El diálogo y la relación entre estos gobernadores quedó en evidencia diez días atrás, cuando Pullaro recibió a Llaryora, Torres y Valdés en Rosario para recorrer las sedes de los Juegos Suramericanos. Las postales difundidas dieron cuenta del vínculo entre los dirigentes y enviaron un mensaje al gobierno libertario, en medio de la discusión por el presupuesto 2027 y la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Es que, en materia legislativa, estos gobernadores −como otros pertenecientes al peronismo no kirchnerista− son vitales para el oficialismo. El Gobierno depende, en parte, de los votos de sus diputados y senadores para aprobar las leyes que envía al Congreso.

El bloque Provincias Unidas está integrado por 18 diputados en la Cámara baja. Gisela Scaglia , exvicegobernadora de Pullaro, conduce la bancada. En el Senado, en cambio, solo dos legisladores se mueven con el sello.

En ambas cámaras hay átomos dispersos que responden a estos gobernadores, pero trabajan en otros bloques (como la Unión Cívica Radical y Despierta Chubut). Como contracara, también hay legisladores del bloque Provincias Unidas que se mueven por fuera de la lógica de los gobernadores (los radicales Martín Lousteau y Pablo Juliano , el socialista Esteban Paulón y la exlibertaria Lourdes Arrieta , entre otros).

Pese a que los mandatarios provinciales lograron aglutinar a sus legisladores en el Parlamento, en más de una ocasión han votado en direcciones opuestas . Por ejemplo, en la reforma laboral y en Inocencia Fiscal II .

A esta heterogeneidad se suma la diversidad de votos de los radicales, socialistas y exlibertarios. “El bloque [funciona] bien, con las dificultades que tiene un bloque con tanta diversidad y miradas opuestas en algunos temas ”, indicó a LA NACION una fuente de la bancada.

Prácticamente no hubo proyectos relevantes frente a los que el bloque haya votado en conjunto y de manera coordinada.

En definitiva, en Provincias Unidas no existe un proyecto nacional conjunto para 2027. Esta ausencia se funda, en gran parte, en que todos los gobernadores del espacio se jugarán su continuidad en 2027 , salvo Valdés, que no se someterá a las urnas porque en Corrientes el Ejecutivo se renovará recién en 2029.

Todos ellos desdoblarían los comicios provinciales de los nacionales, una jugada que revela que el ojo está puesto en sus propios distritos.

Asimismo, algunos gobernadores se muestran cada vez más cerca de LLA . Esta semana, por ejemplo, Torres, Valdés, Sadir y Vidal acompañarán al gobierno de Javier Milei en la Argentina Week que se realizará en París.

La sintonía con la gestión libertaria se manifiesta también en la posibilidad de sellar acuerdos electorales . Torres, de Pro, estaría manteniendo conversaciones “avanzadas” en tren de apoyar al Presidente en su reelección a cambio de que LLA “respalde su candidatura” en Chubut, según una fuente cercana al mandatario provincial.

Mientras, allegados al santafesino Pullaro no descartan una alianza con los libertarios en las elecciones nacionales. Más complejo lo consideran a nivel provincial, donde el frente Unidos incluye al socialismo.

En los últimos días, además, el radical Sadir se manifestó a favor de la suspensión de las PASO. Su vigencia, argumentó, le daría “más herramientas a la oposición al gobierno nacional para reagruparse, reordenarse y poder volverse más competitivo”.

No obstante, el presidente de la UCR, Leonel Chiarella , alineado con Pullaro, dijo a LA NACION : “Estamos construyendo una alternativa a la grieta con el objetivo de tener candidato a presidente propio”. En la misma línea se expresó Gustavo Valdés , titular de la UCR correntina y senador provincial, quien además reconoció la existencia de diálogos por fuera del radicalismo.

Fuente: La Nación