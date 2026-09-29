Preocupa en Península Valdés la mortandad “inusualmente alta” de ballenatos: temen una cifra récord y sospechan de una bacteria

Las costas de Puerto Madryn amanecieron este lunes con la aparición del cadáver de otra cría de Ballena Franca Austral , en una tendencia que se viene repitiendo en las últimas semanas de manera sostenida y disparó las alertas de los especialistas locales, que temen que se pueda romper el récord de muertos para este año

Así lo señaló la semana pasada el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), que señaló en un comunicado el número "inusualmente alto" de ballenatos que aparecieron en las costas de la Península Valdés en las últimas semanas.

En esos días, habían aparecido seis ejemplares de ballenatos y otros tantos lobos marinos en un mismo lugar, la Playa Bañuls , en el Golfo Nuevo . Es a unos veinte kilómetros del lugar donde apareció el ballenato de este lunes, en las costas de 9 de Julio y Av. Roca , en pleno centro de Puerto Madryn.

En esta población ya se han registrado años con una mortalidad elevada de crías. Según datos publicados por el Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral, en 2012 se registraron 113 ballenatos muertos , el mayor número documentado hasta ese momento para la especie, tanto localmente como a nivel mundial.

"Los registros preliminares de este año indicarían que podría tratarse de un evento de una escala aún mayor ", señalaron desde el ICB.

Desde el gobierno provincial señalaron que se encuentran haciendo un seguimiento de los ejemplares muertos que aparecieron en lo que va del 2026 y descartaron la posibilidad de responsabilidades vinculadas a la mano del hombre .

En esa línea, deslizaron que una de las hipótesis que manejan es la proliferación de una bacteria común en el agua de mar que puede causar afección sistémica en estos ejemplares.

Según el ICB, que citó el comunicado del gobierno, una de las posibles bacterias en observación es la Erysipelothrix rhusiopathiae , que puede encontrarse en distintos animales y ambientes marinos y causar enfermedades graves en cetáceos.

En 2016, un estudio realizado en la Península detectó lesiones asociadas a ataques de gaviotas en dos ballenatos examinados durante la temporada 2013 . Creen que esas lesiones pueden haber sido una posible vía de ingreso para diversos microorganismos, aunque no se pudo probar una relación causal entre uno y otro.

Desde el ICB remarcaron que es necesario realizar estudios en las aguas de los golfos Nuevo y San José para investigar las condiciones ambientales que podrían afectar la supervivencia y el bienestar de las ballenas.

"Aún se requiere comprender qué factores pueden favorecer las potenciales infecciones y cuál es su posible relación con la mortandad observada este año. Por eso, es fundamental sostener y ampliar los estudios", reclamaron.

El Instituto, que lleva cerca de 56 años funcionando, tiene información de más de 5.500 ejemplares monitoreados a lo largo de cinco décadas.

"Consolidar la cifra y analizarla en relación con el número de nacimientos registrados en la temporada servirá para dimensionar su magnitud a nivel poblacional ", indicó el ICB.

Según explicó en sus redes el investigador Victor Fratto , especialista en conservación animal , todavía no está del todo claro el por qué de los decesos. "Identificar al agente es una parte del proceso: todavía es necesario comprender por qué se produjo este evento y qué factores pudieron favorecerlo", dijo.

Según explicó, el monitoreo de las Ballenas Franca Austral es un trabajo conjunto entre varias entidades. Entre ella destacan la Universidad de California, Davis (UC Davis), el Instituto de Conservación de Ballenas, el CONICET , la Secretaría de Ambiente de la Provincia del Chubut , la Municipalidad de Puerto Madryn, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia del Chubut, además de guardafaunas, guardaparques, técnicos y profesionales de diferentes áreas.

Además volvió a pedir a la población que si encuentran un cetáceo vivo o muerto en la costa, no lo toquen . "No ingreses al agua y no intentes intervenir. Avisá a las autoridades correspondientes y permití que el contacto y la toma de muestras sean realizados por personal capacitado ", cerró.

Fuente: Clarín