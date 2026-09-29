Hasta qué hora llueve hoy en Buenos Aires y cuándo mejora el tiempo en el AMBA

Mientras la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano amanecieron este martes 29 de septiembre con chaparrones , el norte de la Argentina y el sudeste de la provincia de Buenos Aires presentaban alertas amarillas por lluvias y tormentas , emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

En la Capital, tal como pasó el domingo y el lunes, los porteños afrontan una jornada nublada que depara precipitaciones para la mañana , que cesarían cerca del mediodía, aunque el cielo no se despejará hasta la primera mitad del miércoles.

En cuanto a las temperaturas, el SMN anunció una mínima de 15 y una máxima de 19 grados, con vientos capaces de alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Un contexto similar afronta el área metropolitana, que incluye las regiones bonaerenses más cercanas a la Capital Federal. Allí, el panorama es idéntico para los bonaerenses.

En la Ciudad, no se vuelven a esperar lluvias hasta el fin de semana, pero sí cielos encapotados, de manera total y parcial. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10 y los 11 grados, mientras que las máximas se ubicarán entre los 18 y 19.

En la Provincia, tampoco se esperan lluvias hasta el fin de semana, momento en el que sí están pronosticadas tormentas aisladas durante la mañana del sábado. Durante el transcurso de la semana, las nubes también serán protagonistas y las temperaturas tendrán un piso de 9 grados y un techo, estimado, de 20.

El Servicio Meteorológico Nacional publicó en su sitio oficial alertas amarillas por dos fenómenos climáticos . El primero, por lluvias en el sudeste de la provincia de Buenos Aires , puntualmente en la región que abarca, aproximadamente, desde San Clemente del Tuyú hasta Necochea y desde la Costa Atlántica, tierra adentro hasta casi la región centro del territorio provincial.

29 SEP | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟨 15-60 mm 🌬️ Ráfagas ≥ 60 km/h en algunos sectores 🧊 Granizo ☔ Lluvia 🟨 30-50 mm 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 pic.twitter.com/B17ew24BFW

Por su parte, la misma entidad realizó la misma advertencia, pero por tormentas a provincias como Corrientes, Misiones, Formosa, Jujuy y Salta, hasta cerca de Chaco, Santiago del Estero y Tucumán .

En ambos casos rigen para este martes, mientras que hacia el miércoles regirán para Misiones y Salta, a la espera de tormentas.

Para el SMN, la alerta amarilla significa: "Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Fuente: Clarín