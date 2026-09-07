Sesión especial por endeudamiento: oficialismo y oposición pulsean por el quórum

A pesar de la maniobra del oficialismo de abrir las comisiones para intentar frustrar la sesión especial convocada en Diputados por endeudamiento familiar y discapacidad, las bancadas opositoras ratificaron que bajarán al recinto este miércoles, lo que desató una pulseada furiosa por el quórum . Los legisladores que responden a gobernadores -tironeados por ambos sectores- serán decisivos.

Esta semana, en un giro de estrategia La Libertad Avanza abrió las comisiones de Finanzas y Discapacidad para empezar a discutir los proyectos sobre esos temas. Incluso se comprometieron a fijar un plazo para la firma del dictamen y poder acompañar proyectos "coherentes" o presentar alguno superador. La condición, aclaran, es que no tengan costo fiscal.

"La sesión es para emplazar, para abrir el debate. Y ya lo hicimos. Perdió todo sentido ", señalaron desde el oficialismo. El objetivo, a corto plazo, es darle argumentos a los aliados para que no den quórum en la sesión del miércoles.

La oposición denuncia una maniobra dilatoria . Señalan que el oficialismo abrió una sola comisión por cada tema, cuando los proyectos tienen giros a varias comisiones más y deberían tratarse en un plenario. Además, sospechan que LLA quiere ganar tiempo porque en 10 días Javier Milei tiene que mandar el Presupuesto al Congreso y esa discusión puede tapar todo lo demás.

El oficialismo apuesta a que su estrategia dé frutos, pero los bloques que convocaron presionan para que ninguno de los que pusieron la firma en el pedido de sesión especial se baje. Los números, aseguran, están para cualquiera. "Final abierto", coinciden . De acá al miércoles las gestiones se van a intensificar, aunque el oficialismo tiene un plus : si la Casa Rosada se involucra en las gestiones tienen mejores ofertas que hacer.

En la última sesión, la oposición hizo una moción para incluir en el debate de ese día los proyectos sobre endeudamiento familiar y la extensión de la emergencia en discapacidad. Sabían que no iban a tener número para porque como esos temas no estaban en el temario, necesitaban una mayoría agravada -de tres cuartos de los presentes- para incluirlos.

Sin embargo, la idea era demostrar fuerza y lo hicieron. La moción obtuvo 133 votos a favor . Sólo LLA y el PRO votaron en contra. Y ese número podría extenderse a 138 contando los cinco ausentes que eran opositores.

Lo cierto es que como la votación era inocua ese número no es confiable. "Gente que lo votó sabía que no tenía ninguna posibilidad. No tiene nada que ver con acompañar un dictamen en comisión, asistir a una sesión o votar un proyecto delirante", declaró Menem después.

A los radicales, que en ese entonces se abstuvieron, no los cuentan. La base del conteo surge de los nombres de los legisladores que firmaron el pedido de sesión especial para el miércoles. La convocatoria es nutrida y le permitiría a la oposición orillar los 129 necesarios. Todo depende de la organicidad y capacidad de asistencia perfecta que demuestren las bancadas.

La presión opositora estará sobre ellos. " Es mucho el costo para los que hayan votado y ahora se ausenten en estos temas", lanzan.

El pedido de sesión llevó las firmas de diputados de Unión por la Patria (que son 93), la Izquierda (4), Encuentro Federal (2), Coalición Cívica (2), y los tres catamarqueños que responden a Raúl Jalil firmaron y aseguraban hasta esta semana que darían quórum .

También estampó su firma el misionero Oscar Herrera Ahuad, que conduce el bloque Argentina Federal , espacio que reúne a nueve miembros incluyendo a los salteños de Gustavo Sáenz. No está claro si todos irán. "Los cuatro misioneros están seguro", aseguraron cerca del bloque.

Dentro de Provincias Unidas firmaron ocho de los 18 : Pablo Juliano, Martín Lousteau, la jujeña María Inés Zigarán, Lourdes Arrieta, Esteban Paulón, Juan Brugge, Mariela Coletta y Carlos Gutiérrez en representación de los cordobeses. Sin embargo, fuentes de la bancada confiaron el viernes que el compromiso es que los 18 den quórum.

Entre los líberos que tienen monobloques firmaron Ernesto "Pipi"Alí, Marcela Pagano, Natalia de la Sota, y Jorge Fernández.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín