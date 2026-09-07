Morosidad: la oposición intentará avanzar en Diputados con los proyectos para aliviar la situación de las familias endeudadas

La oposición intentará avanzar esta semana con los proyectos que buscar promover un alivio para las familias argentinas que contrajeron deudas con bancos, billeteras virtuales y financieras y que entraron en mora por no poder pagarlas. Se estima que hoy hay hay unas seis millones de personas en rojo con el repago de sus deudas.

A pedido del diputado radical Pablo Juliano, se convocó a una sesión especial de la Cámara Baja para este miércoles 9 de septiembre, a las 12 del mediodía ; y se dio comienzo a una pulseada entre el oficialismo y la oposición por el quórum.

En la convocatoria fechada este lunes y firmada por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, se enumera una lista de más de 50 iniciativas a ser tratadas, entre las que figura también la prórroga de la emergencia nacional de discapacidad hasta fines de 2027 .

Los proyectos incluidos en el temario proponen, entre otros puntos, modificar el artículo de la ley de contratos de trabajo sobre a inembargabilidad de las cuentas sueldo , declarar la emergencia crediticia de las familias endeudadas y establecer un régimen especial de saneamiento y alivio financiero de deudores.

Ante el reclamo de distintos sectores para que instrumente medidas de alivio y prevención de la creciente morosidad familiar, el Gobierno de Javier Milei planteó en reiteradas oportunidades que no va a intervenir ya que en la visión del Presidente, replicada por sus principales funcionarios, se trata de un problema entre privados que debe encontrar una solución en el mercado.

Días atrás, se difundieron estimaciones privadas que indicaron que la irregularidad del crédito que las entidades financieras otorgan al sector privado volvió a subir en julio , Frente a presupuestos familiares cada vez más exigidos y la imposibilidad de afrontar los compromisos en fecha, el sistema activó una ola masiva de reestructuraciones: solo los hogares ya refinanciaron deudas por $ 2,6 billones, un nivel inédito en décadas.

Así surge de un informe de la consultora 1816 en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU). Según sus cálculos, la morosidad total del sector privado trepó de 7,63% a 7,73% en julio. El foco rojo continúa concentrado en el consumo: la mora de las familias aumentó a 12,94% , mientras que en las empresas se ubicó en 3,61%.

La comparación con el pasado reciente muestra la velocidad del deterioro, ya que en octubre de 2024 la irregularidad de los hogares era de apenas 2,5%. Además, el fenómeno es transversal, habiéndose incrementado en 23 de los 30 principales bancos del país.

Para amortiguar el impacto, el sistema recurrió a un volumen récord de refinanciaciones, que ya representan el 3,7% del saldo total prestado a los hogares. Estas reprogramaciones deberían ayudar a descomprimir los números en los próximos meses, aunque la normativa oficial impone una salida lenta, apuntaron en la consultora. Por los criterios de clasificación del BCRA, un deudor con atrasos severos necesita pagar puntualmente cuotas consecutivas durante un período de entre cinco y ocho meses para dejar de figurar técnicamente en mora.

El panorama es aún más delicado fuera del circuito bancario tradicional. En las entidades no financieras de crédito, un segmento liderado por Mercado Pago y Tarjeta Naranja que concentra el 54% de ese mercado, la tasa de morosidad trepó al 33,69%.

Si se consolida todo el ecosistema, existen 5,9 millones de personas con atrasos mayores a 90 días sobre un padrón de 20,8 millones de deudores, lo que significa que el 28% de los sujetos de crédito de la Argentina se encuentra en situación irregular. La mitad de ellos debe menos de $ 626.000, una cifra que parece acotada, pero pesa con fuerza frente a ingresos deprimidos: el 50% de la población ocupada percibe menos de $800.000 al mes, según el INDEC.

Fuente: Clarín